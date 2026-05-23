世界杯2026︱商户卖$1000机顶盒 声称睇到世杯英超 专家揭「割韭菜」陷阱 购入睇波随时犯法？

四年一度的世界杯6月开锣，本港转播权由电讯盈科以约2亿港元夺得，内地转播权则由央视以约4.7亿元拿下。在香港，并非人人都愿意付费订购通行证睇波，有人会选择到酒吧、食肆观赛，亦有人宁愿上网「揾直播Link」，甚至购买机顶盒，从非法或未经授权的串流平台盗播。《星岛头条》记者近日到深水埗商场了解，发现有商户推荐机顶盒，声称世界杯期间能观看央视直播，并标榜「一次付费、终身免费」。不过有资讯科技专家警告，不法商人常以伺服器设限「割韭菜」逼使换机；亦有大律师提醒，透过未经授权途径观看赛事，买卖双方均可能触犯侵权法例。

机顶盒售约1000元 记者询问即以世界杯作招徕

记者近日走访深水埗黄金商场，发现不少店铺均有售卖机顶盒，价格大多约1000港元，且多摆放在店内当眼位置。与往年不同的是，店家并未打著世界杯或英超赛事转播的招牌招揽顾客。不过，当记者尝试询问能否观看世界杯转播内容时，店家便立刻推荐机顶盒，声称世界杯期间能观看央视赛事直播，并标榜「一次付费、终身免费」，但对内容是否犯法避而不谈。

机顶盒用到坏？方保侨：不法商人推销陷阱

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨向《星岛头条》表示，市面上的机顶盒主要透过撷取不同地区的免费电视天线讯号或网上直播源，将其转换为数码讯号后，再上载至自家的串流平台进行盗播。对于有商户声称花费千余元购买机顶盒即可「用到坏」，甚至能观看世界杯及英超赛事，方保侨提醒，这往往是不法商人的推销陷阱，当赛事大受欢迎引致流量过高时，盗播伺服器常因不胜负荷，且缺乏客户服务维护，而出现连线不稳或断线情况。

另外，除了版权持有人会主动封锁盗录来源的网络位址外，有营运商更会采取内地俗称「割韭菜」的商业模式，即运作一至两年后，不法商人会暗中透过后台伺服器限制用户接收讯号，刻意营造机顶盒故障、无法观看赛事的假象，逼使消费者重新购买新机以持续牟利。

睇波都犯法？大律师：关键在于有否授权

此外，网上充斥著各类非法串流平台。市民只要搜寻「免费足球直播」，便会弹出大量连结可供选择。这些平台提供普通话或粤语直播，市民能轻易从中找到热门赛事的即时转播。方保侨表示，打击社交平台盗播最有效的方法是依赖网民积极举报，平台亦会利用人工智能分析内容是否侵权；惟对于内地非法串流平台，本港则难以跨境执法，亦难以全面限制市民浏览。

大律师陆伟雄表示，违法与否并非单纯取决于贩卖或观赏行为，而是取决于该行为是否构成侵权。他指出，市民透过付费电视台等正途获取授权观看，属合法合规；但若透过机顶盒或非法串流平台等方式观看未经授权的赛事，即使卖方声称其传输方法清晰透明，只要未获主办机构许可，买卖双方均有机会干犯法例。

他指出，原则上观看未经授权的盗播节目属违法行为，或需承担刑事及民事两方面法律责任。在刑事层面，若市民使用未经批准的机顶盒观看赛事，有机会违反相关的《电讯条例》，海关等执法部门可采取执法行动；在民事层面，市民免费观看原本需要付费的赛事，会导致收费电视台等版权持有人蒙受损失。相关机构有权透过民事诉讼途径，向曾享用有关赛事转播的人士追讨经济赔偿。

市民或抱侥幸心态 大律师警告版权方或派私家侦探

对于实际执法及举证难度，陆伟雄坦言确实存在困难，举例指在一般家庭环境中，执法人员难以轻易证明机顶盒的购买者及安装者身份，亦难以确切计算观众观看盗播节目的具体时间；尽管如此，市民绝不应因此而抱有侥幸心态，任意观看盗播赛事。

陆伟雄解释，受影响的公司或版权持有人可能会聘请私家侦探进行长期搜证，一旦收集到足够证据，便会启动法律程序追究相关人士。此外，每逢世界杯等大型体育盛事，预期海关等执法部门均会因应情况调配资源与人手，特别加强打击侵权活动的执法力度。

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海关表示，每宗个案的情况皆有其独特性，不能一概而论。资料图片

海关：机顶盒是否侵权需按个案判断 加强网上巡查

海关回复《星岛头条》查询时表示，留意到市面的一些电视机顶盒可以利便使用者于网上搜寻内容，而该等内容的传播，部分可能并未获版权拥有人的授权。鉴于市场上不同电视机顶盒及应用程式的运作原理各有不同，它们虽可用作侵权，但亦可用于合法的用途。海关在处理有关个案时，需考虑个别事件的实际情况及相关证据，才能判断是否违反《版权条例》。而每宗个案的情况皆有其独特性，不能一概而论。

海关又指，2026世界杯赛事将至，海关会继续与版权拥有人保持紧密合作，加强在市面及网上巡查，及适时采取执法行动，以打击侵权活动。自2022年世界杯赛事后，香港海关共采取6次执法行动，打击涉及非法串流装置的侵权活动，共检获约1,730部电视机顶盒及相关器材，总值约220万元，并拘捕19人。

海关提醒，根据《版权条例》，任何人未获得版权拥有人授权下，为任何包含为牟利或报酬而向公众传播作品的贸易或业务的目的，或在任何该等贸易或业务的过程中，向公众传播版权作品；或向公众传播版权作品，达到损害版权拥有人的权利的程度，均属违法。一经定罪，最高刑罚为监禁4年，及就每项版权作品罚款5万元。

立法会议员邵家辉促请知识产权署研究对策。

议员促知识产权署研对策

立法会批发及零售界议员邵家辉表示，若政府不设法在法例或执行层面下工夫打击盗播，将会严重影响投资者信心，警告如果缺乏有效规管，未来愿意斥巨资购买正式赛事版权的投资者，将会越来越少。他坦言，现今网络的便利确实为执法带来一定难度，但正因实际执行存在局限，知识产权署更应认真研究对策，探讨如何在法例层面上杜绝侵权及滥用情况，并积极参考其他国家或地区打击盗播的经验与法例，以寻求有效解决方案。

记者：郭文卓