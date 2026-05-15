Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手指撩阴下体磨臀两度非礼女儿 地盘工囚15个月 官：生父变本加厉犯案属加刑因素

社会
更新时间：16:15 2026-05-15 HKT
发布时间：16:15 2026-05-15 HKT

48岁男地盘涉嫌在疫情时与12岁女儿在竹篙湾隔离中心独处，趁她睡著时以手指撩其下体；又于前年替女儿按摩时，以下体在女儿臀部打圈磨擦。地盘工早前受审后被裁定两项非礼罪成，今于九龙城裁判法院被判监15个月。裁判官吴卓桦指被告作为亲生父亲犯案、事主持续受困扰，以及两次行为严重性明显提升等，均属加刑因素。

官指被告作为生父两度犯案为加刑因素

被告Z.P.，分别被控于2022年9月5日至14日之间某日，在大屿山竹篙湾社区隔离中心的一个房间内，猥亵侵犯12岁的女童X；以及于2024年某一日，在深水埗某室猥亵侵犯14岁的女童X。

吴官判刑指本案有数项加刑因素，包括被告是X的亲生父亲，二人年纪差距大。而从X的创伤报告可见，她至少承受中度创伤，并且持续受到困扰。吴官又指被告两度犯案，行为的严重性明显有提升。吴官认为无减刑因素，终就两罪分别判囚12个月及8个月，其中3个月分期执行，被告共需入狱15个月。

求情指案件不涉武力或拍摄父女或能和好

辩方大律师杜浩成求情时，引述被告亲友撰写的求情信，均指被告独力照顾父母，是家中唯一经济支柱。被告顾家负责任，即使工作疲累亦会尽力陪伴家人；而他为人踏实勤奋、可靠正直，犯案有违其本性。

辩方续提及报告显示X未有显著的创伤后遗症，乃「不幸中之大幸」，而父女关系在将来并非不能和好。辩方力陈本案不涉及武力或拍摄等不当行为，相信被告无恋童癖，冀法庭念及被告无案底、犯案时间短暂而轻判。

案件编号：KCCC1543/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
6小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
5小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
10小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
2小时前
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
影视圈
4小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
9小时前
特朗普结束访华行程。路透社
00:34
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
2小时前
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
01:35
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
18小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
6小时前