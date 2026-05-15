手指撩阴下体磨臀两度非礼女儿 地盘工囚15个月 官：生父变本加厉犯案属加刑因素

48岁男地盘涉嫌在疫情时与12岁女儿在竹篙湾隔离中心独处，趁她睡著时以手指撩其下体；又于前年替女儿按摩时，以下体在女儿臀部打圈磨擦。地盘工早前受审后被裁定两项非礼罪成，今于九龙城裁判法院被判监15个月。裁判官吴卓桦指被告作为亲生父亲犯案、事主持续受困扰，以及两次行为严重性明显提升等，均属加刑因素。

官指被告作为生父两度犯案为加刑因素

被告Z.P.，分别被控于2022年9月5日至14日之间某日，在大屿山竹篙湾社区隔离中心的一个房间内，猥亵侵犯12岁的女童X；以及于2024年某一日，在深水埗某室猥亵侵犯14岁的女童X。

吴官判刑指本案有数项加刑因素，包括被告是X的亲生父亲，二人年纪差距大。而从X的创伤报告可见，她至少承受中度创伤，并且持续受到困扰。吴官又指被告两度犯案，行为的严重性明显有提升。吴官认为无减刑因素，终就两罪分别判囚12个月及8个月，其中3个月分期执行，被告共需入狱15个月。

求情指案件不涉武力或拍摄父女或能和好

辩方大律师杜浩成求情时，引述被告亲友撰写的求情信，均指被告独力照顾父母，是家中唯一经济支柱。被告顾家负责任，即使工作疲累亦会尽力陪伴家人；而他为人踏实勤奋、可靠正直，犯案有违其本性。

辩方续提及报告显示X未有显著的创伤后遗症，乃「不幸中之大幸」，而父女关系在将来并非不能和好。辩方力陈本案不涉及武力或拍摄等不当行为，相信被告无恋童癖，冀法庭念及被告无案底、犯案时间短暂而轻判。

案件编号：KCCC1543/2025

法庭记者：雷璟怡