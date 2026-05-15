小学女教师涉于迪士尼盗3500元货物 官指被告或受情绪病削弱专注力 裁定盗窃罪脱

46岁小学女教师去年3月涉嫌在迪士尼乐园偷窃锁匙扣及卫衣等货品，价值合共逾3500元。女教师早前否认盗窃罪受审，同事供称被告目睹学生企图轻生后情绪受困，精神科医生指被告患有综合焦虑抑郁症。裁判官黄士翔今早在西九龙裁判法院裁决认为被告案发时精神大受打击，专注力或受病情影响，没察觉涉案物品未付款，无法证明被告有意盗窃，遂裁定被告罪脱。

黄官裁决指被告吴泳仪患有综合焦虑抑郁症，案发时虽有服药，如常执教，但或未能完全控制病情，令被告专注力削弱或精神受困。被告早前供称曾目睹学生企图轻生，黄官指案发当日被告精神突然大受打击，令病情未受控制，临时起意前往迪士尼乐园，专注力或因此受影响，没有察觉自己行为。

疑点利益归于被告裁定罪脱

黄官分析涉案多件物品中只有2件附有价钱牌，被告警诫下从未承认盗窃，只称未付款，又忘记有何涉案物品，提及「公仔」惟涉案物品中没有「公仔」。黄官认为被告可能没为意涉案物品未付款，无法证明被告有意盗窃，基于疑点利益归于被告，遂裁定被告罪脱。

被告吴泳仪被控于2025年3月21日在香港迪士尼乐园美国小镇大街百货店偷窃1个购物袋、3个锁匙扣、2个透明塑胶套、1条徽章带、1个腰包、1个卡片套、1个黑色袋、2顶帽、1个环保袋、1件衫、1件卫衣及1个斜孭袋，总值3,553元，而上述物品为香港国际主题乐园有限公司的财产。

案件编号：WKCC4093/2025

法庭记者：陈子豪