网约车｜Uber称牌照不够或「10次叫车4次失败、车费涨七成」 陈恒镔：建基于许多假设

政府拟今年上半年提交附属法例，第三季邀请平台申请网约车牌照，第四季开放车辆及司机申请，获准平台于第四季起开展筹备工作。立法会交通事务委员会主席陈恒镔认为，网约车发牌初期应采取平稳落地的策略，以一万架以下、约7千至8千个牌照作起步点较合适，为免损害整体交通生态，总发牌数量在现阶段不应多于现时全港约1.8万辆的士的数目。

陈恒镔今早（12日）在电台节目表示，政府现阶段以咨询文件而非直接提交草案的方式处理属合适做法，能让公众有充分讨论空间。

总量限制不应多于1.8万辆的士

对于社会各界对网约车发牌数目意见分歧。陈恒镔指出，发牌数量过多可能会令行业出现「内卷」（恶性竞争）并损害生态，但太少又会令市民叫车困难。因此，他建议起步阶段一万架以下以7千至8千辆作为起点，随后观察司机上线情况及运力改变再作调整，观乎现时市民的整体乘车量来看，强调总量限制不应多于1.8万辆的士。

根据运输署文件数据，现时网约车每日乘客量约19万人次，平均每程载客1.67人，每日提供约11.4万程车。由于约六至七成网约车司机属每周工作少于20小时的兼职，政府推算约三辆网约车合并的运力，才大致等同一辆每日营运18小时的的士。陈恒镔认为，有关推算合理。他解释，网约车模式是司机与指定车辆互相绑定，无法像的士般由不同司机轮班作24小时运作。网约车司机普遍每日只是开工2至3小时，即使较勤力亦大约为6小时，因此整体运力不及的士。

发牌数目需要取得「动态平衡」

对于网约车平台Uber指，目前有逾3万名司机依赖平台维持生计，若配额仅设于1万至1.5万个，在繁忙时间需求差距达66%的情况下，预料每10次叫车将有4次失败，车费更可能上涨七成。陈恒镔回应指，「平台有很多不同的假设」，例如假设市面只有网约车而没有的士，那运力供需已经非常不同，他认为还需兼顾司机具体上线时间、运作模式等实际数据，才可下定论。他认为，平台提及的3万名司机大多是以兼职为主，认为最终发牌数目需要取得「动态平衡」，并顾及路面能否承受，亦要防止出现「内卷」乱象。

他强调，单靠网约车未必足够应付需求，但现有的士亦可加入网约平台协助运作，从而为市民提供更多选择。

至于未来应多久调整一次发牌数目，陈恒镔指平台获发牌后，政府便能更准确掌握司机实际上线时间、候车时间及未能叫车的比例等客观数据。他相信条例会赋权运输署署长，日后可根据这些实际情况及客观数据，去考量调整发牌数量。

倡发放至少18000个牌照以维持运力

保险界立法会议员陈沛良在同一节目表示，虽然当局文件未有具体交代发牌数量，但从市场供求及运力换算可见端倪。他指出，现时的士及网约车分别占整体点对点客运运力的百分之七十八及百分之二十二，而高达八成网约车司机属兼职性质，每星期营运少于40小时，每日营运时间约4小时。对比每日行驶约18小时的的士，大约需要4架半网约车才能提供一部的士的运力。若要维持现时网约车百分之二十二的运力基础，他推算政府发出的网约车牌照数量不应少于一万八千个；若需进一步提升运力至百分之二十五，则可能需要两万个牌照。

支持设最低营运要求免浪费牌照资源

就政府拟引入网约车「最低营运要求」，规定车辆需在许可证有效期内完成指定行程数目方可续期，陈沛良对此表示同意。他解释，由于政府发出的网约车牌照数量有限，设立营运门槛属合理做法，可确保申请者具备真实的营运意愿。他直言不希望有人在取得牌照后却闲置不用，这不仅会浪费市场运力，亦会对网约车整体的健康发展带来负面影响。此外，对于车辆许可证续期总时长不超过五年的规定，他认为这能让政府在推行政策时采取「边做边看」的策略，为未来几年后的政策微调保留空间。



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