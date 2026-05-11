网约车︱的士业老行尊忧「抢饭碗」：迟早执笠 有司机呻收入少过保安

运输及物流局今日（11日）向立法会提交规管网约车的附属法例修订建议详情，虽然未有提及准确的发牌数目，但政圈预料至少1万至1.5万个。有的士司机忧虑被「抢饭碗」，担心发牌后生意大跌，更透露行内有不少人蚀本卖车；亦有市民认为有助提升服务质素，「有竞争才有进步。」

的士司机呻收入少过保安

的士司机黄先生表示，现时网约车经营已令的士业界大受影响，直言收入「比保安员仲少」，生意大跌三成，流失大量长途及高质素客人，现时只能做「街客」，担心日后网约车合法化后生意再度下滑。

不过，他坦言为顾及乘客利益，发牌是「无办法的办法」，称「香港是法治社会，每一件事都要守法，有规范当然好过没有规范」，维修及保险方面亦能保障乘客安全。他期望政府少量、逐步地发牌，视乎需要调整。他形容网约车出牌后是「各有各竞争」，亦期望的士从业员努力改善形象，「有些乘客觉得的士司机态度不好，希望有竞争有啲改善。」

相关新闻：

网约车｜政府：稍后就车辆许可证数目订上限 规管后动态调整 政圈料发1万至1.5万个

网约车｜车辆许可证抽签分配 可优先考虑指定人士或车辆 拟完成数十次行程方可续期

运物局今日（11日）向立法会提交规管网约车附属法例修订建议详情。资料图片

全日仅三四个客 刮花车更蚀住做

71岁、已驾驶的士41年的李先生亦大吐苦水，直言网约车合法化后，的士业「迟早执笠」。现时生意已有影响，行内更有不少人蚀本卖车，「人哋四百几万元出架车，𠵱家得返二百几万元，（的士）根本无得做」。他透露有时全日仅能接三至四个客人，大部分时间都在等候。以昨天收入约900元为例，扣除400元车租、约200元油费及伙食后，勉强收支平衡；一旦刮花车身，维修费逾1,000元，当日更是「蚀住做」。他大呻「𠵱家每日都揾鸡碎咁少，合法咗肯定再影响生意」，又指政府「放生网约车」却未有协助的士业界，认为会逐步「逼死的士」。

从事的士行业40年的司徒先生表示，虽然现时生意略减，每天收入低于1,000元，但扣除车租300多元及油费100多元后，仍能维持生活，并不担心网约车合法化影响生意，「打到来就照食」。他认为网约车收费较高，的士仍有一定吸引力，价钱相对实惠。

市民：网约车透明免兜路

市民梁先生认为，网约车提供「点到点」服务，无需在街上找的士，加上定价透明固定，可避免司机「兜路」或收费不清的问题。「有试过坐的士，司机行错路或者兜远咗」，相比之下网约车更方便可靠，「有时啲的士司机都未必咁熟路」。

不愿出镜的市民陈先生及黄小姐支持政府发牌予网约车，认为「有竞争先有进步」。参考过往乘车经验，陈先生坦言网约车服务较优胜，加上间中会有优惠折扣，故相对吸引。他称曾带着小朋友乘坐的士，要求司机开慢些、安全至上，但对方认为「坐的士系咁㗎，我哋时间都系赚钱嘅」，加上车上没有儿童安全带，相反网约车司机愿意聆听乘客意见，虽然价钱稍高，但「坐一程车咁短时间」，都希望能互相尊重。黄小姐亦表示，曾遇到网约车司机发现她手机没电，立刻主动提供充电服务。

记者：何姵妤

摄影：何君健

相关新闻：

大棋盘︱网约车生态有别 发牌数量须计算实际运力 议员倡至少1万个起跳

大棋盘｜网约车牌照数目快揭盅 Uber被指拒公开运力数据 议员：第一期只能「开细」

大棋盘︱的士车队濒临「烂尾」 与网约平台合流谋生路 牌照要求难达成料政府倾向从宽

网约车︱考虑「一车一司机」 田北辰：可能1.4万个牌先够 要求每半年检讨发牌量