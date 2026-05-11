Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾︱区议员指楼宇结构具不确定性 倘贸然加装「笼䢂」安全成疑

社会
更新时间：10:16 2026-05-11 HKT
发布时间：10:16 2026-05-11 HKT

政府日前公布大埔宏福苑7幢受火楼宇居民，完成第一轮上楼执拾后，于5月21日至29日共9日内，可以再次分批上楼。大埔区议员罗晓枫指出，基于楼宇结构安全及人流管制考量，现有安排已属合适，对于有建议加装外置升降机（笼䢂）协助居民搬运重物则有保留，因涉及安全隐患。

居民普遍欢迎可再次上楼执拾

宏福苑首轮上楼安排已于5月4日结束。罗晓枫今早（11日）在电台节目表示，当日受大雨影响，不少居民反映未能顺畅地收拾妥当。政府随即在短时间内公布第二轮方案，让居民有9天时间分批再次上楼，居民普遍对政府迅速的回应表示欢迎。新安排下，每栋大厦将以梅花间竹方式开放10个楼层，每户维持最多4人上楼，可逗留3小时并获准不限次数上落。

他指，不少居民希望借此机会拿取更多具纪念价值或较大型的物品，甚至向单位道别。吸收了第一次经验，相信居民届时会更懂得怎样更有效率地部署执拾安排。

当局在人力支援上具弹性

针对有居民建议在外墙加装装修用的货物升降机（笼䢂）以方便搬运大型家电，罗晓枫对此表示保留。他引述工程专业人士意见指出，这类外置升降机需挂在楼宇结构上，而目前宏福苑的楼宇结构存在巨大的不确定性，内部甚至需要进行加固工程。若贸然加装，不但安全成疑，在每层开放十户的情况下，也难以分配使用次序。他强调，警务处及民安队等人员在首轮已积极协助居民搬运，曾有住户在协助下成功运走过百袋物资，显示当局在人力支援上已具备弹性。

对于有意见希望放宽每户4人的限制，罗晓枫解释，现时大厦部分单位的窗户只能以防堕网围封，且楼梯灯光及整体结构均不适合大量人士聚集。他建议居民善用不限次数上落的安排，相信汲取了首轮经验后，各方准备将更为充足，可更妥善分工。

政府安排并非「铁板一块」

此外，针对租客、外佣与业主之间可能出现的协调问题。罗晓枫称，政府部门在首轮安排中已展现了极大弹性以协助居民。他举例指，曾有南亚裔租户与业主在现场未能达成共识，警方最终决定分开两队，分别陪同业主及租户上楼收拾个人物品。他重申，当局的3小时限制并非铁板一块，首轮曾有在上午时段执拾至下午2、3时，亦有下午时段的居民执拾至晚上8、9时才离场，相信在跨部门及关爱队的协调下，希望第二轮安排会更畅顺。

相关新闻：

宏福苑执拾维持4人上楼3小时 消息：考虑安全风险、人手 未必有第三轮盼「可执尽执」

宏福苑执拾︱5.21起再可分批上楼 维持4人逗留3小时安排 宏仁、宏新、宏泰首轮（附时间表）

宏福苑执拾｜15日安排结束 七幢楼宇共1674户上楼 卓永兴感谢住户理解配合
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT