宏福苑执拾︱区议员指楼宇结构具不确定性 倘贸然加装「笼䢂」安全成疑

政府日前公布大埔宏福苑7幢受火楼宇居民，完成第一轮上楼执拾后，于5月21日至29日共9日内，可以再次分批上楼。大埔区议员罗晓枫指出，基于楼宇结构安全及人流管制考量，现有安排已属合适，对于有建议加装外置升降机（笼䢂）协助居民搬运重物则有保留，因涉及安全隐患。

居民普遍欢迎可再次上楼执拾

宏福苑首轮上楼安排已于5月4日结束。罗晓枫今早（11日）在电台节目表示，当日受大雨影响，不少居民反映未能顺畅地收拾妥当。政府随即在短时间内公布第二轮方案，让居民有9天时间分批再次上楼，居民普遍对政府迅速的回应表示欢迎。新安排下，每栋大厦将以梅花间竹方式开放10个楼层，每户维持最多4人上楼，可逗留3小时并获准不限次数上落。

他指，不少居民希望借此机会拿取更多具纪念价值或较大型的物品，甚至向单位道别。吸收了第一次经验，相信居民届时会更懂得怎样更有效率地部署执拾安排。

当局在人力支援上具弹性

针对有居民建议在外墙加装装修用的货物升降机（笼䢂）以方便搬运大型家电，罗晓枫对此表示保留。他引述工程专业人士意见指出，这类外置升降机需挂在楼宇结构上，而目前宏福苑的楼宇结构存在巨大的不确定性，内部甚至需要进行加固工程。若贸然加装，不但安全成疑，在每层开放十户的情况下，也难以分配使用次序。他强调，警务处及民安队等人员在首轮已积极协助居民搬运，曾有住户在协助下成功运走过百袋物资，显示当局在人力支援上已具备弹性。

对于有意见希望放宽每户4人的限制，罗晓枫解释，现时大厦部分单位的窗户只能以防堕网围封，且楼梯灯光及整体结构均不适合大量人士聚集。他建议居民善用不限次数上落的安排，相信汲取了首轮经验后，各方准备将更为充足，可更妥善分工。

政府安排并非「铁板一块」

此外，针对租客、外佣与业主之间可能出现的协调问题。罗晓枫称，政府部门在首轮安排中已展现了极大弹性以协助居民。他举例指，曾有南亚裔租户与业主在现场未能达成共识，警方最终决定分开两队，分别陪同业主及租户上楼收拾个人物品。他重申，当局的3小时限制并非铁板一块，首轮曾有在上午时段执拾至下午2、3时，亦有下午时段的居民执拾至晚上8、9时才离场，相信在跨部门及关爱队的协调下，希望第二轮安排会更畅顺。

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