房协未来逐步提升资助出售单位至四成或以上  已向租户发逾9000份新租约

房协早前透露在2026/2027年度将推出超过4,000个单位销售或出租，当中三成半属资助出售房屋。香港房屋协会主席凌嘉勤表示，未来会逐步将资助出售单位的比例由现时的约三成半，提升至四成甚至以上，同时亦会增加大单位的供应比例，以回应市民置业的需求。

凌嘉勤今（9日）在电台节目表示，房协早前推出的三个资助出售房屋项目，包括粉岭及观塘项目均录得超额认购，且大单位迅速售罄，反映市民置业意愿相当强烈，对大单位更是情有独钟。

顺应市场需求 调整建屋比例

虽然未来15年预计内完成的项目，已完成规划设计，部分已经动工，所以租住和资助出售单位比例不会有改变，但房协正为较长远的项目积极研究调整比例。资助出售单位比例，会由现时的约三成半，提升至四成甚至以上，大单位比例由约由10%提高至15%；绿白表配额比例方面，会跟随房委会调整至5：5。

凌嘉勤指，房协单位质素较高，若提供更多资助出售单位，会被社会接受，相信需要租住公屋的人士，大多数都正轮候房委会单位，对他们的影响不大。

阿公岩道项目转租为卖 纾缓现金流压力

对于筲箕湾阿公岩道项目决定转租为卖，凌嘉勤解释是基于有两大考量，包括港岛东区极度缺乏资助出售房屋供应，此举能直接回应市民诉求；其次是基于房协的财务健康考量。

凌嘉勤坦言，建屋需要持续投入资金，若项目仅作收租，现金回笼较慢；转为资助出售项目，现金回笼速度将大幅加快，有助维持房协健康的财务状况，从而推动更多公营房屋的建设。

他强调，原定受影响的北角健康村三期重建住户，仍可在港岛区获得足够的出租房屋选择，安置不受影响。此外，房协目前亦正研究将市区部分寮屋区，如竹园、茶果岭、牛池湾的发展地盘，探讨转为出售项目的可行性。

仍有约570火灾户居于过渡性房屋

另外，针对早前大埔宏褔苑发生的严重火灾事故，房协积极参与灾民的安置工作。凌嘉勤表示，房协初期拨出空置单位作过渡性房屋，最高峰时安置逾700户，现时仍有约570户居住。

配合政府协助灾民寻找永久居所的安排，房协在政府的特设销售计划共3,900个单位中，提供了400个资助出售单位，包括粉岭百和路及观塘安达臣道项目供灾民优先选购。凌嘉勤承诺，即使两年租金补助期满，房协亦不会驱赶仍未获长远安置的灾民；而灾民若在限期内未有认购该400个单位，剩余单位将按正常程序推出市场发售，确保公营房屋资源得以善用。有关计划对其他轮候人士影响不大，亦相信市民会谅解。

九千户已收富户政策新租约

打击滥用公屋，房协辖下有逾三万个出租公屋单位，为落实「富户政策」，房协需透过更换新租约来执行。凌嘉勤指，目前已向租户发出逾9,000份新租约，整体运作相当顺畅，至今未收到任何租户拒绝签署的回条。他预期今年内可将余下的旧租约全数更换，而全数为长者的住户将会被编排在最后一批，以给予他们更充足的时间适应及向职员查询。而最早获得新租约的人士，预计明年便要申报资产，暂时未能估算会有多少人受富户政策影响。

他又称，去年四月推出的「举报滥用公屋奖赏计划」最高奖金3,000元实施逾一年，虽然近期举报数量趋向平稳，但已见成效并起到一定的阻吓作用。

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