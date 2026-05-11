星岛问卷调查｜ 逾万港人受访揭4成亲友曾赌外围 社媒成播毒重灾区 议员忧世杯更猖獗促严打

世界杯将于6月开锣，全城势掀足球热潮。然而，每逢大型国际赛事举行，外围必然大张旗鼓吸客吸金，目标之一更包括未满18岁人士。为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团进行「港人参与外围赌博」问卷调查。结果发现逾万名受访市民中有40%表示，有亲友在过去12个月曾参与外围赌博，最常接触到外围赌博资讯的渠道依次为社交媒体、通讯软件及网上广告。有立法会议员直言，外围庄家常以「赊数」或「笃手指」等先赌后还手法吸客，容易令人债务缠身、家破人亡，促请政府加强宣传教育及大力打击外围赌博活动。

今次调查于4月20日至4月29日，以网上问卷形式成功访问了超过1万人，内容围绕市民的亲友曾否参与外围赌博、平均每周投注外围的金额及次数等。调查显示，有40%受访市民表示，其亲友在过去12个月内曾参与外围赌博，显示外围赌博在香港的普及程度令人忧虑。

庄家借互联网将魔爪伸向校园

据估计目前平均每周外围球赛超过2,000场，在投注频率方面，有22%受访市民指其亲友每周投注外围次数介乎6至30次，更有10%受访市民表示亲友每周投注超过30次以上。

投注金额亦不容忽视，据亚洲赛马联盟（Asian Racing Federation）研究资料显示，2023年，港人输给外围庄家的金额达最少150亿元，而且有增加趋势。今次调查发现，有14%受访市民表示，其亲友平均每周投注外围金额介乎5,001元至10,000元，即平均每月20,000至40,000元。

全球外围庄家瞄准香港市场，与本港智能手机及电脑使用普及率极高有关。外围庄家利用互联网进行精准渗透。调查显示，有51%受访者表示，其亲友是透过社交平台（如Facebook、Instagram）、通讯软件(如WhatsApp、Telegram)、及网上广告接触外围赌博资讯，可见互联网已成为非法外围庄家吸客的最大助力。

更令人担忧的是，外围庄家更借社交网站，将魔爪伸向校园。有中学校长透露，曾发现有学生参与外围赌博，经了解后发现，有外围网站以「入金$1000即送$1000」诱惑资金有限的学生，加上投注项目极其多元，从传统球类、新兴电竞到真人赌枱直播应有尽有，学生只需透过「转数快」（FPS）即可完成投注，易令未成年人跌入陷阱。

世界杯6月开锣，今届共有超过100场赛事，赛期之长为历届之冠。根据分析预计，赛事期间非法外围网站的浏览量将激增至少50%，相关风险不容忽视。

调查发现，有62%受访市民估计有足球赌博习惯的亲友会在今次世界杯增加投注金额或次数；27%估计亲友投注外围总金额介乎10,001至50,000元，甚至有1%估计外围投注额会高达20万元以上。

调查亦发现，有25%受访市民表示参与外围赌博的亲友中，曾遇庄家走数、诈骗及个人资料外泄或盗用等。被问到有什么措施能有效打击外围赌博，多项建议的比例相若，比例最高的是提高非法赌博刑罚、其次为加强执法力度、封锁外围赌博网站、全面检讨《赌博条例》堵塞法律漏洞等，反映市民认为措施需要多管齐下，才能有效打击非法外围。

立法会议员邵家辉表示，每逢大型足球盛事，外围庄家常以「赊数」或「笃手指」等先赌后还的招数吸客，容易令人债务缠身、家破人亡。另一立法会议员叶傲冬指，自己任区议员时曾收到沉迷外围赌博的求助个案，需转介社福机构接受心理辅导。他尤其担心年轻人成赌瘾难以自拔，适逢世界杯赛事将至，促请警方加强执法及宣传教育，大力打击外围赌博活动。