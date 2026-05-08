宏福苑执拾维持4人上楼3小时 消息：考虑安全风险、人手 未必有第三轮盼「可执尽执」

政府今日（8日）公布大埔宏福苑7幢受火楼宇居民再次返回单位执拾的详情，居民获安排于5月21日至29日共9日内，分批上楼执拾；上楼人数方面，跟首轮一样，每个单位可让4名居民一同上楼，居民可于单位内逗留3小时及不限上落次数。有居民早前表示不够时间收拾，为何要维持4人上楼、逗留3小时？消息人士向《星岛头条》表示，维持上楼限制是合理且必要的安排，第一现场是灾场，有潜在安全风险，安排要确保安全至上；第二是需上楼的户数约有1700户，上楼安排必然要有时间上的规定，才能让所有居民都得以在合理的等候时间内上楼执拾。

消息：逗留时间无「说死」 尽量容许有需要者用尽4小时

此外，当局亦考虑到楼宇整体的恶劣状况，要确保住户在安全有序的情况下上楼，政府需要作大量准备和动员大量人手物力应对，每日出动的人员超过1 000名，认为现时安排已平衡居民需要、居民及工作人员的安全，以及安排的有效性等不同考虑。

消息人士指，虽然居民可在单位逗留3个小时，但没有「说死」一定不能逾越，现场人员会以弹性处理，在上下午每节各4小时的时段内，尽量容许有需要的居民用尽该4个小时。

第三轮执拾「未必有需要」 消息：应尽量用好5月上楼

至于会否再安排第三轮上楼执拾，消息指「未必有需要」，居民在两次上楼获政府人员大力支援下，已搬走了一定数量的物品，主要想取走的物品相信已经取走；另一方面，安排这种规模行动需动用庞大的人力物力，政府亦难以持续执行，需从现实出发作出评估。

消息人士直言，如居民仍有物品想执，应尽量用好5月的一次上楼，利用政府人员的强力支援，「可执尽执」。

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