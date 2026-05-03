五一黄金周｜旅议会：旅客自行组团行山露营难规管 同意存在灰色地带

五一黄金周展开，大批内地旅客涌入香港，不少人前往近年获「小红书」热捧的西贡郊野公园一带，欣赏自然美景。咸田湾及西湾涌现露营客，东坝更有人满之患，垃圾及秩序问题引发关注。旅议会总干事杨淑芬承认，对于有旅客或机构自行组团来港行山露营，确实存在灰色地带，难以有效规管。

杨淑芬在电视节目《大鸣大放》表示，旅议会一直倡议以「团进团出」模式组织郊游行程，认为无论对旅客体验、人流控制，抑或整体管理都会更理想。但她强调，这需要多方配合，包括配额数量等细节，必须衡量利弊，与各持份者共同商讨。

至于有旅客或机构自行组团来港行山露营，杨淑芬承认当中存在灰色地带，较难规管，关键在于是否有人充当无牌领队或导游带团。她重申，旅议会已与旅监局、入境处等部门开会，商讨加强打击非法黑工，并认为相关工作初见成效。

相关新闻：

五一黄金周｜咸田湾及西湾营地有人非法生火? 渔护署 : 已主动提醒小心用火 一人乱抛垃圾遭罚款$3000

五一黄金周︱渔护署总结首日各主要景点情况 共发逾300口头劝喻 整体秩序、衞生良好

五一黄金周｜西贡东坝迫爆 麦理浩径人流不绝 破边洲实施人流管制

