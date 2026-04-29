北角长康街货车溜前撞灯柱致一伤 司机否认危驾 辩方指被告当时已下车非驾驶不符控罪元素

一辆货车去年6月于北角长康街与英皇道交界，疑失控溜前直撞灯柱，导致乘客脚部受伤。47岁货车司机否认一项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，今于东区裁判法院开审。汽车检验主任作供指，涉案货车手掣拉尽为9格，测试发现在下斜时只需拉5格便可停定而不溜前。辩方陈词指，被告于案发时并非正在驾驶，他明显在尾板上落货，故动作性质不满足控罪元素。案件今午续审。

被告被指危驾导致其父被夹于车头至脚掌裂开

被告邓波，报称货车司机，被控于2025年6月15日，在香港长康街与英皇道交界，在道路上危险驾驶一辆中型货车，引致梁耀基身体受严重伤害。被告今由大律师黄隽文代表。

承认事实指案发当日约晚上9时14分，被告驾驶手动档的涉案货车并停泊在长康街左线，事主即被告的父亲是车上唯一乘客。被告煞车、置于空档及拉手掣，当时未有关掉引擎，之后被告打开尾板上落货物。事主到车头，突然间货车向前移动，被告数次尝试跳上司机位但不成功。事主亦尝试扭重軚盘，货车撞上灯柱后停止。

消防到场后发现事主被夹在车头及乘客位之间，其左小腿变形及脚掌裂开，消防取掉车匙并见手掣呈拉起状态。事主被送往医院治理，他的左脚胫骨骨干骨裂及左脚姆指撕裂。检验车辆发现手掣仍有3格才拉尽。被告在警诫下表示有拉手掣，但有可能无接尽。

辩方指案发时被告已下车行为与驾驶无关不符控罪元素

控方传召运输署二级汽车检验主任杨伟亨，他分别于去年6月16日及6月19日检验涉案货车。杨描述曾在一个斜台上检验货车，进行制动测试，发现货车的煞车制动效能合格，而手掣的制动效能只要在斜台上能停定便算合格。杨另表示货车手掣拉尽为9格，在下斜、尾板打开的情况下，手掣拉至第5格时货车便静止在斜台上，不再溜前。而在上斜的情况下，则需拉至6格。杨在盘问时，确认拉至6格的煞车力度比5格更强；以及他在熄掉引擎后可以打开尾板。

控方举证完毕，辩方中段陈词指被告案发时早已下车到尾板上落货，其行为与驾驶无关，不符合控罪元素。辩方引用案例指驾驶的定义需考虑司机停车的原因，而被告当时停车是为了上落货，而非驾驶。虽无证据显示确实停车的时间，但辩方指被告在尾板上落车已有一段时间，期间无返回驾驶仓，因此被告明显不是正在驾驶。

辩方另指，证据及验车主任的供词均显示当时手掣已拉至6格，测试反映只需5格便可停定。辩方认为控方无证据解释货车当日为何溜前，以及将事件联系至被告。

案件编号：ESCC3119/2