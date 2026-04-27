宏福苑听证会｜屋宇署认发泡胶封窗「不常见兼违规」应执法 惟宏福苑属居屋应由ICU负责

大埔宏福苑火灾独立委员会今早（27日）续开听证会，屋宇署助理署长张玉清作证时同意，发泡胶封窗问题「并不常见」且违反规例，应由屋宇署执法，但指宏福苑属居屋，监管工作按法例由房屋局辖下的独立审查组（ICU）负责，署方并无参与。独立委员会资深大律师杜淦堃引述房屋局独立审查组（ICU）古小平证词，问及屋宇署立场是否与ICU不一致，张玉清称「可能要由古先生解释」。

屋宇署：居屋维修监管属独立审查组

张玉清解释，楼宇的被动消防装置如楼梯间隔等，属屋宇署管理，消防处则主责主动消防装置，如警钟、洒水系统。她举例，走火梯的违规工程由屋宇署执法，但梯间的垃圾堆积则由消防处处理。在发泡胶封窗问题上，她同意两个部门均各有相应法例处理，具重叠情况，但由于屋宇署本身对发泡胶有监管，且发泡胶封窗作为保护措施是工序一环，故会由屋宇署执法。

但张玉清指出，由于宏褔苑属政府兴建的出售居屋，不受《建筑物条例》监管。因此，其大维修工程，包括对承建商的监管，均依法交由房屋局辖下的独立审查组（ICU）处理，屋宇署并无角色。她强调，ICU的监管权力由屋宇署赋权，但自身无执法权，需将个案转介屋宇署跟进。

部门就发泡胶封窗法例诠释现分歧

委员会代表杜淦堃资深大律师关注，ICU与屋宇署对发泡胶封窗的法例诠释似乎有分歧。张玉清表示，署方认为发泡胶封窗不符《建筑物(建造)规例》中耐火结构及安全施工程序的要求，且署方作业守则亦不容许使用发泡胶等不透光物料封窗。她直言，不论物料是否阻燃，做法本身已不合规。

不过，杜淦堃引述ICU代表早前证词指，ICU认为现行法例并无针对发泡胶封窗的具体指引。张玉清称，自己从未见过此做法，火灾后巡查400多个私人地盘亦无发现，认为做法极不常见。她承认，署方在火灾后已于今年3月发出通函，明确禁止使用发泡胶等可燃物覆盖窗户，但强调署方立场向来如此，现时发通函仅为「清楚说出来」。

屋宇署代表指「从未见过」发泡胶封窗 形容做法不常见

被问到发泡胶封窗是否惯常做法，张玉清指自己从未见过发泡胶封窗，大火后屋宇署巡查400多个私人大厦地盘，均无发现有关情况，屋宇署内部均认为，发泡胶封窗做法不常见。法例方面，张玉清称《建筑物(建造)规例》 有耐火结构的要求，而且如果使用不恰当物料而引致火警危险，署方认为不符合规例第16条有关建造方法及程序的条文。

杜淦堃续提到，屋宇署的作业守则另订明不能用不透光物料遮蔽居民的窗户，因此不论物料阻燃不阻燃，不透光的发泡胶板本就不容许用作封窗，张玉清同意，并指如果物料不阻燃，屋宇署更会执法。不过，杜引述房屋局独立审查组（ICU）古小平证词指，ICU认为现行法例并无针对发泡胶作为物料封窗有相应指引，并不能因此推断违反16条。杜称在有没有法例规管发泡胶封窗上，ICU及屋宇署似乎想法有出入，张玉清回应称「可能要由古先生解释」。

杜续指，屋宇署于大火后今年3月发出通函，清楚表明可燃物例如发泡胶板，不得铺设于外墙及窗户；而且除打凿时局部短暂遮盖外，不得用遮盖窗户。张玉清同意屋宇署在大火后清楚说明不容许发泡胶封窗，但强调之前一直都并不容许，现在只是清楚说出来。

记者：陈俊豪、赵克平

摄影：卢江球