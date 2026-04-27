羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审

时任二级惩教助理3年前Boxing Day在壁屋惩教所与羁留人士玩游戏时，遭18岁还押者撒爽身粉，故连同4名羁留人士用木棍捅他的肛门，导致他须接受紧急手术，亦造成永久伤害及须用人工造口，惟退休惩教助理却没有举报同袍犯案。时任二级惩教助理及其中一名羁留人士今早在区域法院承认有意图而造成身体受严重伤害等两罪，案情指该惩教助理要求事主脱下长裤「除裤嘅话就轻鲸啲，唔除裤嘅话就我棍架啦」，法官姚勋智下令将二人关押，直至余下不认罪的3名羁留人士及退休惩教助理审讯后判刑，案件明开审。

事主游戏中向谭撒爽身粉后遭逼令除裤受罚

33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓，承认有意图而造成身体受严重伤害罪。指他们于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使赵姓事主身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵；谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪，指他在2023年12月26日至2024年1月14日期间，讹传赵于2023年12月26日的伤势，是由于赵用笔划伤自己肛门。谭与何将于本案审讯后判刑，但5月15日会作提讯以跟进审讯进度。

认罪案情指，被告谭力翀案发时在壁屋惩教所任职二级惩教助理，被告郭绍辉则任职一级惩教助理，郭绍辉是谭力翀的上司。而19岁事主赵俙迪、本案4名被告李梓睿、何力桓、李宇轩及林承蔚，均为壁屋惩教所的羁留人士，被编入B3还押组别，被安排在惩教所B座的活动室进行日间活动和用餐，及住在A座3楼的囚室，谭力翀及郭绍辉是B3组别的主管人员。

被告之一郭绍辉明起接受审讯。资料图片

在2023年12月26日下午3时许，谭力翀及郭绍辉与B3组别在活动室一起玩名为「开口中」的游戏，输了游戏的羁留人士会被撒爽身粉。游戏期间，事主赵俙迪向谭力翀从后撒爽身粉，谭力翀随即转身，房内的在囚人士即向赵俙迪撒爽身粉。当游戏结束后，谭力翀用手指指向事主，指示事主离开活动室，事主遂跟随谭力翀步出活动室，前往活动室外的楼梯间，其后本案4名羁留人士林承蔚、李宇轩、李梓睿及何力桓亦随即紧跟其后。

被强行按地上以棍状硬物捅肛门至流血不止

在楼梯间时，谭力翀坐在一张蓝色的椅子上，事主站在楼梯间的中间并面向谭力翀，谭力翀随即要求事主脱下长裤指「除裤嘅话就轻鲸啲，唔除裤嘅话就我棍架啦」，当时本案4名羁留人士被告亦站在事主的附近。事主于是脱下长裤，惟没有脱下内裤，谭力翀随即从椅子站起并用右手反手紧箍事主的后颈，然后将事主扯到地上，事主当时呈跪下姿势，面部被按压在谭力翀右腰间附近，而背部及臀部则朝向天花板。

当事主被扯到地上时，其左臂被何力桓用两只手按住，右手臂被李梓睿用两只手按住，事主尝试呼救惟不果，随即听见李梓睿叫人拿木棍来。事主其后感到肛门附近位置被一支棍状硬物隔著其内裤戳了数下，接着谭力翀用该硬物插入事主的肛门多次，过程持续30秒左右。该硬物从事主的肛门拔出后，事主随即听到一支木棍掉到地上，然后事主转身躺在地上，面朝天，并看到该木棍尾部染有冀便及血迹，并发觉有血从其肛门滴到地上，亦感到肛门疼痛。

事主及后被扶上床休息，惟肛门持续出血，亦开始感到晕眩。事主被谭力翀带回囚室后，仍持续感到痛楚及出血情况，谭力翀曾多次返回囚室查看事主，并为事主提供止痛药及胃药，更教事主如何向他人解释伤势，即事主在下午便开始「疴血」，再曾用笔「撩」肛门导致受伤。同日晚上7时许，事主因肛门疼痛而无法小便，并叫囚友按紧急警钟求助。事主随即被送往壁屋惩教所医院，事主获提供一些初步治疗后在惩教所医院留医。

肠道穿孔保守治疗不成功须接受紧急手术

翌日上午，事主肛门仍然出血，且开始发烧，于是被送至伊利沙伯医院治理，院方临床诊断为右下腹疼痛及直肠出血，随即为事主施行紧急手术，院方在剖腹手术期间，发现事主的肛门有2厘米裂伤，肛门边缘对上有1厘米穿孔；骨盆有少量混浊的积液。院方为事主修复穿孔后，获告知须暂时使用造口袋，直至再进行手术。

事主在前年4月进行乙状结肠造口闭合术，惟5月因腹痛及呕吐被送入伊院，发现保守治疗不成功，在6月再接受紧急剖腹手术及腹膜沾黏松解术。事主案发后在前年1月14日向前来探视的母亲道出受伤的真正原因，母亲提议向惩教署投诉，而母亲则表示会向警方报案。同月17日，警方拘捕谭力翀及何力桓。

闭路电视片段显示，案发后被告林承蔚进入活动室，并在被告郭绍辉面前将一支木棍交给一名囚犯，该囚犯用一个胶袋包住木棍，并将木棍放在活动室的储物室角落。翌日，被告谭力翀前往活动室的储物室，用手指指向相关木棍摆放位置，一名囚犯随后带着该支木棍离开储物室，该支木棍其后被当作垃圾处置并运离壁屋惩教所。

余下3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚则否认有意图而造成身体受严重伤害罪；另外55岁退休一级惩教助理郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指他于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为：（一）未能执行作为部门主管的职责（二）未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击赵姓事主一事。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：黄巧儿