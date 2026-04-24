居屋、绿置居、白居二2025｜4.30同步接受申请 最平7.5万可做业主 一文睇清申请资格、各屋苑地点及呎价

香港房屋委员会宣布，新一期「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」三项计划，将由4月30日上午8时至5月20日晚上7时，同步接受合资格人士申请，为期3个星期。「居屋2025」和「绿置居2025」推售近8,000个单位，售价介乎约150万至480万元，绿表最平7.5万元可上车。

房委会亦积极全力配合政府公布的大埔宏福苑长远居住安排方案，在「居屋2025」和「绿置居2025」中，预留2,000个单位，以「特设销售计划」形式，供已出售业权的宏福苑业主选购。

公众昨日（23日）起，可于「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」指定网站，浏览或下载申请表、申请须知及售楼资料简介。此外，乐富房委会客户服务中心、观塘绿置居售楼处，以及房委会辖下各屋邨办事处等地点，亦有印刷本供市民索取。《星岛头条》整合申请详情，让你一文了解具体安排。

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居屋2025｜推售5新盘近7000伙 7折定价150万入场

「居屋2025」将推售5个新发展项目，提供接近7,000个单位。单位分布于启德启阳苑、锦田汇熙苑、将军澳影辉苑、屏山朗风苑及东涌裕丰园。单位实用面积介乎约26.1平方米至约52.0平方米（约281平方呎至约560平方呎）。当中约25%为实用面积介乎443至560平方呎的大单位，超过一半单位将采用「开门见光」新设计，优化空间使用。

今期居屋以评定市值的7折定价，折扣率为30%。5个新发展项目单位售价介乎约150万至480万元。按5%首期计算，只要7.5万即可做业主。

重售单位方面，涉及启德启欣苑、启悦苑及启盈苑；观塘安秀苑、安桦苑、安丽苑、安楹苑及安柏苑；马头角冠山苑；将军澳昭明苑；屯门兆翠苑；元朗朗天苑，以及东涌裕兴苑。重售单位数目可能会有变动，最终可出售的单位名单，将于开始拣楼前公布。

发展项目/位置 实用面积 *

（约） 推售单位数目 发展项目

单位总数 售价幅度

（约） 平方米 平方呎 汇熙苑

锦田南

锦羲路^ 26.1 - 27.5 281 - 296 245 285 180万 - 345万元 34.8 - 36.1 375 – 389 455 525 41.2 – 41.7 443 – 449 120 150 总数 820 960 裕丰苑

东涌

汇东街^ 26.1 – 27.4 281 – 295 392 412 150万 - 340万元 34.9 – 36.7 376 – 395 1,039 1,119 42.6 – 46.4 459 – 499 447 487 总数 1,878 2,018 朗风苑

屏山

朗风街^ 27.3 294 28 38 169万 - 339万元 36.0 - 37.8 388 - 407 1,057 1,127 45.7 - 47.1 492 - 507 645 705 总数 1,730 1,870 启阳苑

启德

沐和街^ 26.1 - 27.7 281 - 298 410 680 219万 - 480万元 34.8 - 36.5 377 - 401 480 800 43.1 - 45.5 464 - 490 200 360 总数 1,090 1,840 影辉苑

将军澳

影业路^ 26.3 - 27.1 283 - 292 456 516 168万 - 423万元 35.0 - 37.3 377 - 401 640 740 41.5 - 52.0 447 - 560 312 372 总数 1,480 1,628 合计 6,926 8,316

备注:

* 个别单位的实用面积有待确定。

^ 街道名称待定。

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绿置居2025｜九龙湾盛致苑推逾800伙 6折出售入场费168万起

「绿置居2025」推售位于九龙湾的新发展项目盛致苑，提供逾800个新单位，单位实用面积介乎约26.0平方米至约43.6平方米（约280平方呎至约469平方呎），当中约22%为447至469平方呎的大单位。

「绿置居2025」折扣率定为评定市值的40%，即相当于以6折出售，单位售价介乎约168万至354万元。最平单位168万，按首期5%计算，8.4万即可做业主。

此外，「绿置居2025」亦会推售新一批租置计划回收单位。39个租置计划屋邨的所有未售单位，定价介乎约16万至137万元，折扣率为评定市值折减79%至83%。最终售价幅度将取决于是次销售计划实际推售的单位。

发展项目/位置 实用面积 *

（约） 推售单位数目 发展项目

单位总数 售价幅度

（约） 平方米 平方呎 盛致苑

九龙湾

宏照道^ 26.0 - 27.1 280 - 292 196 336 168万 - 354万元 34.9 - 37.0 376 – 398 472 792 41.5 – 43.6 447 – 469 189 339 总数 857 1,467

备注:

* 个别单位的实用面积有待确定。

^ 街道名称待定。

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申请日期及时间

「居屋2025」及「绿置居2025」预计分别于今年第四季及今年第三／四季开始选楼。同时，房委会推出多项新措施，包括为青年申请者增加抽签机会、增加「白居二」配额等。

申请日期： 2026年4月30日（上午8时）至5月20日（晚上7时）

搅珠日期： 2026年第二季

拣楼日期：

绿置居2025：预计2026年第三／四季

居屋2025：预计2026年第四季

白居二批准信： 预计2026年第四季发出

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由4月23日开始，公众可于房委会／房屋署分别为「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」设立的指定网站浏览或下载申请表、申请须知及售楼资料简介／单张。

公众亦可于同日起，在办公时间内到乐富房委会客户服务中心（客务中心）、观塘房委会绿置居销售小组办事处（绿置居售楼处）、房委会辖下各屋邨办事处和分区租约事务管理处、香港房屋协会辖下各出租屋邨办事处及各区民政咨询中心索取印刷本。

乐富房委会客户服务中心：九龙横头磡南道3号（近港铁乐富站A出口）

观塘房委会绿置居销售小组办事处：九龙观塘开源道33号建生广场1楼（较近港铁观塘站B3出口）

由4月23日开始至5月20日，乐富客务中心将会提供「居屋2025」下的居屋发展项目销售展览及「白居二2025」相关资料。观塘绿置居售楼处则将设有「绿置居2025」下的绿置居发展项目及租置计划屋邨销售展览。详情亦可浏览指定网站。

房委会绿置居销售小组办事处的资料展览厅：九龙观塘开源道33号建生广场一楼（较接近港铁观塘站B3出口）

开放日期及时间：4月23日至5月20日，每日上午8时至晚上7时（包括星期六、日及公众假期）

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鼓励市民循房屋阶梯上进上流措施

「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」将落实一系列鼓励市民循房屋阶梯上进上流的措施，包括：

协助青年向上流动：选择参加「青年计划（居屋）」的40岁以下白表青年家庭及青年一人申请者会获分派多一个抽签号码；

增加申请者成功购买单位的机会：向前两次曾连续申请同一类别资助出售单位销售计划而未能成功购买单位的申请者分派多一个抽签号码，居屋和绿置居将会分开计算；

鼓励公屋租户购买资助出售单位：绿表与白表申请者的配额比例由40：60调整至50：50；

鼓励业主循置业阶梯向上流动：新推售资助出售单位于公开市场出售限制的年期，由首次转让日期起计15年，缩短至10年；

增加「白居二」配额：「白居二」配额再增加1,000个至7,000个，其中2,000个配额会拨予40岁以下的青年申请者，而其余5,000个则属一般配额。

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受公屋清拆计划影响的租户，包括华富邨华安楼、华乐楼、华昌楼、华泰楼和华建楼；彩虹邨碧海楼、金碧楼和丹凤楼；马头围邨洋葵楼和水仙楼；以及西环邨，若选择购买资助出售单位以代替入住公屋，可在「居屋2025」及「绿置居2025」较其他申请者优先选楼。

房委会为「居屋2025」及「绿置居2025」下参加「家有长者优先选楼计划」及「家有初生优先选楼计划」的家庭申请者分别设定2,800个新居屋单位配额和350个新绿置居单位的配额（即新推售单位总数的约40%），供合资格申请者搅珠和优先选楼。

凡有婴儿于2023年10月25日或以后出生的资助出售单位销售计划家庭申请者，而有关子女在「居屋2025」申请截止日期时为3岁或以下；或在申请截止当日已怀孕满16周的家庭成员，均符合申请资格。

另外，为让一人申请者有合理机会购买单位，房委会亦在「居屋2025」及「绿置居2025」下的一人申请者设定700个新居屋单位配额和100个新绿置居单位配额（即新推售单位总数的约10%）。

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