宏福苑听证会︱时任法团委员：黄碧娇带队出席业主大会 取业主选票助宏业中标 报警后称「一场误会」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）举行第15场听证会。会上，宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发直指「授权票」制度被滥用，成为旧法团的「铁票」，令新人难以参与。他忆述，在表决聘请「宏业」的特别业主大会上，区议员黄碧娇团队的义工曾取走他人选票。该业主报警后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。江又批评管理处做法马虎，「画个叉叉都当签咗名」。

黄碧娇义工取居民选票 报警后称「一场误会」

2024年1月28日，旧法团举行的特别大会当日表决聘请「宏业」。江祥发忆述，当日现场约有约200名街坊排队投票，区议员黄碧娇亦带同义工队在场。他形容义工队「不友善」，街坊排队取票，义工们又跟著混在业主中排队；期间，一名女业主前来取票时，发现其单位的选票已被另一名女义工取走。该名业主随即投诉并报警处理，警方到场登记女义工资料后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。

事后，江祥发听闻是黄碧娇早前上门探访时，该女业主的母亲签了授权票予对方，故女业主最后不追究。江又称，自己并不认识涉事业主，仅是现场观察所见。

以申请资助为名 收集业主资料及授权票

江祥发指，当日现场投票人数仅约二百人，但最终点票结果却显示有五百多票。他认为，每次选举最后都会有一批授权票被投入票箱，严重影响最终结果，形容授权票是「比较大的问题」。

代表宏福苑居民的大律师谭俊杰，其后追问有关黄碧娇收集授权票的细节。江指，黄碧娇通常会在主要通道摆设街站，以协助申请政府资助为名，收集业主资料及授权票，该街站设于居民每日搭巴士的主要通道，另一区议员梅少峰有时亦会在场，声称可协助申请「楼宇更新大行动2.0」，称「你俾几万蚊就得啦」 ，变相减轻维修负担。他强调，由于其住所每日对望该街站，因此能清楚观察到相关情况。

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授权票成旧法团「铁票」

江祥发曾于将军澳日出康城另一个法团担任委员，本身从事设计公司业务，亦涉猎维修工程，对装修程序有一定认识。他多年来持续参选法团委员，希望唤醒年轻人多关注屋苑事务。他指出，自己每届都参选，但屡战屡败，认为问题症结在于「授权票」，稿「旧法团佢地有铁票」，令新人难以进入。

直至2024年5月，他终能成功加入管委会，原因是有旧委员在停车场主动问他有否兴趣参与法团事务，并愿意引荐。当届他以高票当选，获得九百多票，部分来自旧街坊的支持，亦有新街坊因其为人而投票。

斥管理处核实马虎：画个叉叉都当签咗名 委员要求查票被拒

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃问到，针对授权票或被滥用的问题，新旧管委会有没有措施改善情况。江坦言，在旧管委会期间，自己「被孤立」，开会或文件都未必能接触，甚至工程会议也因工作时间无法参与。因此，他只能鼓励街坊直接落楼投票，不要假手于人。

至于新管委会，江承认依然无特别方案处理授权票问题，甚至他想查票，管理处也不容许。他指出，授权票的核实工作本应由管理处把关，包括核对签名及向业主确认授权对象。不过，他批评管理处做法马虎，举例指「上次管理处骆小姐画个叉叉都当签咗名」，令人难以接受。

江形容，旧管委会开会时经常出动大量保安，「压制现场街坊起哄」，气氛紧张；而新管委会开会时只需少数人维持秩序，过程较畅顺。他又透露，旧主席邓国权与他同住一座大厦，「我同佢讲话，我哋新嘅接手，点解你哋冇任何交接？你打张纸都好，即系有咩要注意」，邓答「你哋推翻我哋，搞埋佢啰。」

记者：黄子龙、赵克平

摄影：卢江球