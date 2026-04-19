新皇岗口岸︱邓炳强盼尽快开通：无人「叹慢板」 研究莲塘/香园围口岸实施一地两检

新皇岗口岸联检大楼主体结构施工建设已基本完成。保安局局长邓炳强在电视节目中，回应能否在今年七一回归或十一国庆前开通口岸时，指港深双方会视乎工程进度，尽快制订开通日期。

邓炳强指出，相信港深双方都会尽力，形容「无一个同事是『叹慢板』」，各部门都全程投入，港深双方共同愿望都是可以尽快开通，「其实现在的工程大楼结构基本完成，现在进行装修、配置和关口设施的配置工作。」他提到，皇岗口岸采「合作查验、一次放行」模式通关，市民届时出示一次身份证明文件，便可完成出入境手续，过关时间由原先30分钟大幅缩短至几分钟内就完成。

重建后的皇岗口岸将实施「一地两检」，邓炳强透露，除了新沙头角口岸外，当局也会研究莲塘/香园围口岸有否足够空间和配套，实施「一地两检」。

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