柴油价格累升逾2成 有绿色小巴商全线亏损研缩班次 倡政府以实报实销提供燃油补贴

中东局势令油价波动，本港柴油价格已累积升逾2成，运输业界因成本急增叫苦。专线小巴营办商反映，车队以柴油小巴为主，每月油费开支大增，所有路线均告亏损，会研究缩减非繁忙时段班次，希望政府提供燃油补贴。有跨境校巴营办商表示，油价占成本比例增至近5成，会与学校协商调整收费，亦期望当局给予实际支援。

根据消委会对本港五大油公司价格趋势整合的数据，扣除门市折扣，柴油价格由美以伊开战前（2月26日）平均每公升25.75元，升至昨日每公升31.45元，累积加价5.7元，增幅约22.1%。无铅汽油亦由开战前（2月26日）平均每公升25.59元，升至周一（4月6日）平均每公升28.29元，累积加价2.7元，增幅约10.55%。

估算油费开支增加50至60万元

专线小巴营办商合发小巴执行董事谢卓余向《星岛头条》表示，公司约有90辆小巴，其中87辆是柴油小巴，估算油费开支每月至少增加约50至60万元，占营运成本比例由约2成增至3成半，现时所有路线都亏损。他指，小巴班次往往较服务承诺更多，故会研究缩减非繁忙时段班次，以控制油耗，「繁忙时间的服务会维持。」

谢卓余透露，因应油费成本上涨，会向运输署申请加价，但承认过程需时。他补充，营办商有社会责任，不能随时终止营运，但亦难以长期承受高昂油费，倡政府以实报实销方式向业界提供燃油补贴，「是最实际的支援。可能3个月，或者半年时间。」

跨境校巴商冀政府提供油劵补贴

油费成本增加亦随时波及莘莘学子。中港通旅运现有十多部校巴，为近600名于北区及东涌就学的小学生提供跨境接送服务。负责人李先生表示，校巴同样入柴油，油价由以往占成本约3成多增至近5成，直言有加价压力，「本身利润只有1成多，现在整体成本上涨超过1成。」他预期油价短期内不会回落，不排除部分营运商考虑终止服务，「当然不会第一步就去到（终止服务），一定先与学校协商调整收费。」

李续说，客车没有燃油附加费机制，加价亦可能流失客户、影响民生，冀政府向商用车辆提供油劵补贴。

运输署昨日表示，政府非常关注国际油价上涨对香港运输的影响，会继续密切留意局势发展，并致力确保公共运输服务维持正常。

记者：萧博禧

相关新闻：

油价︱邨巴缩班及船公司以巴士替代部分渡轮服务 运输署 : 已联络营办商跟进

油价︱屯门邨巴ABC旅运假期后首日减班 有乘客指上班时段影响较大

油价持续上涨 校巴拟加价业界忧「赶客」得不偿失 冀政府提供附加费补贴

