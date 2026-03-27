宏福苑大火｜居民盼取回儿子英国毕业证书 重回旧地压力大 有人陪同较安全

大埔宏福苑火灾发生至今4个月，政府今日（27日）公布7幢宏福苑居民上楼执拾安排。有居住于首先起火的宏昌阁居民林小姐接受《星岛头条》电话访问时表示，如单位完好，最希望能取回重要文件，特别是儿子的英国毕业证书，但目前未知单位情况如何，不敢想像太多，担心「期望越大失望越大」。

未知单位情况 不敢想像太多

拥有两个位于宏昌阁12楼单位的林小姐表示，自己居住的单位窗户面向公园及巴士站方向，担心宏昌阁状态未必良好，因「宏昌阁系（受损）严重啲𠮶座。」她指社工尚未通知确实的上楼时间，但对新安排表示接受，如单位无事可让4个人上楼，「如果通知（单位）可以4个人上，我都安心啲」。

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3小时执拾时间足够

被问及若能上楼，最希望取回甚么物品时，林小姐说如果单位未有烧毁，希望能尽量取回如结婚证书、「出世纸」等重要文件，以及具纪念价值的相片、电脑硬碟，「有纪念价值嘅嘢都想攞，样样都想攞」。她特别提到，儿子英国大学毕业证书亦在单位内，若无法取回，便需亲身飞往英国补领，手续相当麻烦。

对于政府安排3小时执拾时间，林小姐认为时间「好足够」，较早前宏志阁的安排「好好多」，相信足以取回重要文件及衣物，惟实际所需时间取决于单位内部情况，「如果（间屋）烧咗，基本上唔使3个钟，你已经可以返落去」。她现时最大忧虑是完全不知道单位内部情况，只希望能可取回更多物品。

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居民重回旧地压力大 认同人员陪同上楼

至于由警员或民安队等人员陪同上楼的安排，林小姐认为安排良好，因现场环境及行走路线仍是未知之数，可能仍有危险，加上居民重回旧地，「现场见到（单位），个压力可能就会爆出嚟」，认同有人陪同会「安全啲」。

记者：李健威