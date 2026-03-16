2019年太古站扯警长跌落扶手电梯 电脑软件工程师须赔警长42万元

2019年8月11日多名示威者在港铁太古站外非法集结，警方展开拘捕行动期间，有份参与集结的电脑软件工程师文城康遭警长截停时，文挣扎及拉扯警长肩膀，以致两人双双滚下扶手电梯，警长身体多处擦伤及右膝受伤；文经审讯后被裁定阻差办公罪成、判囚3个月。警长在2022年入禀区院向文城康索偿，法官罗丽萍今午颁下判词，指警长诚实坦白及没有夸大伤势，并积极面对事件和接受治疗，裁定文须向警长赔偿共约42万元及支付讼费。

原告没有夸大伤势官接纳所有身体及精神受伤证据

本案原告为黄铭源，现年49岁，任职警务处警长；被告为文城康，案发时23岁。被告缺席聆讯，案件在被告缺席下开审。

判词指，被告从未出庭或呈交任何证据，也没有提出抗辩，因此法庭于2024年1月已裁定被告须对原告伤势负上法律责任。原告原索偿约80万元，但因已收取雇员补偿，故仅向被告索偿共约59万元，当中涵盖痛苦与丧失生活乐趣、因伤丧失赚取收入能力、及交通费、医疗费用和补品等杂项费用。

原告在审讯中有出庭作供，罗官认为他是诚实坦白的证人，完全没有夸大其伤势，原告亦确认自2020年后，再没有就右膝伤势接受治疗或服药，他亦正面面对袭击事件及积极接受治疗，于病假完结后立即恢复工作，谨守工作岗位至今，故接纳原告因袭击事件所受到身体伤害和精神创伤的所有证据。

右膝韧带及半月板创伤加上医疗费用等赔偿共42万

判词续指，袭击事件导致原告身体多处擦伤，右膝韧带扭伤及半月板创伤较为严重，须接受手术，并受到精神心理损害超过2至3年。原告现时身心情况大致正常，但天气转变时仍然会感到右膝痛，不能做剧烈运动，也不能重拾他喜爱的篮球和足球运动。考虑相关案例后，罗官认为就原告所承受的痛苦与丧失生活乐趣，赔偿金额应为32万元。

至于丧失赚取收入能力一项，原告并不知道其伤势及后遗症会否影响他日后晋升，也没有证据显示后遗症会令他面对风险，或未来失去工作或晋升的机会，因此原告方最终撤回此项赔偿的申索。

其他杂项费用则包括私家医院磁力共振扫描、手术医疗、往返医院或诊所的交通费及补品等，其中私家医疗费用均有单据支持，虽然原告未能提供交通费和补品的单据，但考虑到索偿金额尚算合理，罗官接纳2万元为合适赔偿额，并裁定就被告须赔偿杂项费用共约10万元。

罗官最终裁定被告须向原告赔偿共约42万元，并须支付利息和原告讼费。

案件编号：DCPI2225/2022

法庭记者：王仁昌