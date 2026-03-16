油价飙升｜引入95汽油降价？消委会称未有足够资料 吁油公司增强透明度

中东局势令本港油价急升，有意见倡重新引入较便宜的95辛烷值汽油（95汽油）。消委会总干事沈朝晖今日被问到相关议题时，称「未有足够资料」。她重申，消委会深切关注油价上升，尽管定价属商业决定，但呼吁油公司充分考虑消费者利益及负担能力，以审慎态度制定定价策略，覆行社会责任，「希望油公司推出一些特价优惠时，都可以增强透明度。」

黄杰龙：引入95汽油能降价10%至15%

能源咨询委员会主席黄杰龙昨日（15日）曾表示，若本港引入「95」辛烷值汽油，估计油价有望降低约10%至15%。他指，大部分香港汽车使用「95」汽油已足够发挥引擎最佳效能，除非是驾驶超级跑车，否则选用「98」只是浪费金钱。他推测，油公司或因为「95」汽油毛利较低，故倾向将有限储存空间用于售卖「98」。若业界愿意提供「95」选择，预料油价可降低10%至15%，届时势必吸引大批车主排队入油。

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