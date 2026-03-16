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消委会《选择》创刊50年 10月出版最后一期印刷版 之后转网上发放

社会
更新时间：12:59 2026-03-16 HKT
发布时间：12:59 2026-03-16 HKT

《选择》月刊将在今年10月出版最后一期印刷版。消委会总干事沈朝晖今日（16日）公布，《选择》月刊今年创刊50周年，10月迎来第600期，是适当时机让印刷版完成历史任务，光荣隐退，交由本月底新推出的手机应用程式及网上资讯接棒。

网上版全年浏览量破225万

消委会去年1月1日起，全面开放网上版《选择》月刊。沈朝晖提到，全年浏览次数已突破225万，反映消费者对于在网上阅读消费资讯很受落。为进一步扩大《选择》消费资讯的覆盖面，她称消委会计划在本月底推出手机应用程式，既便利消费者获取消费资讯，亦透过程式的互动功能，加强阅读体验。

另外，为了让消费资讯更集中和清晰发放，从本月起，《选择》月刊每月记者会，单月份会以测试报告和产品测试作主题，双月份则公布两篇「投诉实录」，其他内容则每周逐步在网上发放。沈朝晖说，整体上消委会发表的文章的数目是不会减少，「改变的只是发布的时间和形式。」

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