油价飙升︱和牛、蔬菜都加价？ 黄杰龙：要来的始终要来 拆解油价「加快减慢」之谜

中东局势紧张，国际原油价格波动，带动本港燃油价格急升。能源咨询委员会主席、、叙福楼集团主席及行政总裁黄杰龙表示，虽然近期国际油价上扬，但企业与供应商普遍签有长期协议，成本压力不会即时转嫁，故饮食业界目前未有加价计划。

食肆加价？ 黄杰龙：无可避免时才会转嫁成本

对于油价上升会否直接推高物价，黄杰龙解释，企业成本确实会增加，因为蔬菜、和牛等所有进口食材都需要船运，而所有货运协会已表明运费会因燃油附加费而增加。不过，他指企业与供应商一般有长期协议，不会即时加价，如其公司目前仍未感受到即时压力，亦未打算加价。他认为，企业通常会等到无可避免时才会转嫁成本，这个过程可能需要数星期至数月，因此呼吁公众不用过份担忧，但也坦言「要来的始终要来」。

油价数据不透明 外界难得知真实成本

黄杰龙表示，外界对油价「加快减慢」的观感，源于油公司的营运数据不透明。他解释，本港汽油价格结构自1998年起，汽油税一直维持在每公升6.06元，并未调整。油价主要浮动成本来自进口的「成品油」，而非原油，他估算成品油运抵本港的成本约为每公升4至6元，其余则为地价、人工及利润等。然而，由于油公司并未将相关数据透明化，公众无法得知其真实成本，因此难以评估为何出现「加快减慢」情况。

他分析指，「地价、人工是等是固定成本，当入油少了，它除开每公升油（的成本）就会多」。

黄杰龙又指，本港作为全球电动车增长最快的地区之一，加上不少车主趁北上消费时顺道加油，正导致本地汽油需求持续减少，推断油公司可能忧虑未来生意会不断萎缩，因此在有机会时宁愿维持较高价格，当国际油价回落时，亦不轻易跟随下调。不过，黄杰龙强调这仅为其个人「幻想」，因油公司数据不透明，外界无法证实。

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