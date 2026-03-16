消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货

消委会枕头︱消委会测试测试市面上13款枕头样本，售价由79.9元至1,688元不等，包括7款记忆棉枕、3款乳胶枕以及3款聚酯纤维枕。测试发现，所有样本均通过防火和阻燃剂含量测试，结果令人满意；另外，大部分样本对体形较大人士的承托表现普遍较佳。从总评分数可见，就体形较大人士，全数7款记忆棉枕均获4.5星总评最高分，一款乳胶枕亦同获总评4.5星。而3款记忆棉枕则同时在体形较大和较细人士，均获最高总评4.5星。

消委会枕头︱$99.9中国制、$1688澳洲制同获4.5星总评

当中，售价仅99.9元、声称来源地为中国的BRUKSVARA 人体工学枕头（MF1）和加滕 Kato 竹纤维记忆棉枕（MF4）均获4.5星，媲美声称来源地为澳洲的Dentons Luxurious Support Pillow（MF3）；两款国产记忆棉枕更在耐用度上胜澳洲制（MF1：4.5分、MF4：5分、MF3：4分）；不过澳洲制的Dentons（MF3）却在舒适度和整体品质更胜一筹。

消委会枕头︱获4.5星总评最高分：

类别 编号 品牌及型号 声称来源地 大约零售价 记忆棉枕 MF1 BRUKSVARA 人体工学枕头 中国 $99.9 MF2 Cherry 感温记忆凝氧枕 中国 $499.0 MF3 Dentons Luxurious Support Pillow 澳洲 $1,688.0 MF4 加滕 Kato 竹纤维记忆棉枕 中国 $99.9 MF5 Sinomax 全方位智慧承托枕 中国 $599.0 MF6 Tempur 双用舒压枕 丹麦 $1,428.0 M7 欧化宝 Ulfenbo 宁压健康枕 / $538.0 乳胶枕 LA2 Dunlopillo 健颈乳胶枕头 泰国 $718.0

消委会枕头︱对体形较细人士 仰卧时承托表现一般

消委会测试发现，大部分枕头对体形较大的人士，无论是仰卧或侧卧，承托表现普遍较佳。但对于体形较细的人士，仰卧时的承托表现则普遍一般。耐用程度方面，记忆棉枕及乳胶枕的表现普遍不俗，但聚酯纤维枕则有较明显的硬度及高度变化，可能需要较频密更换。

舒适度方面，各样本表现参差，例如在散热级别，3款样本（MF7, LA1, PE3）被评为凉感，3款（MF1, PE2, LA2）温暖，其余7款为中等温暖。至于透湿度，记忆棉枕MF1（3点）和MF4（2点）量得的相对湿度较高（59.1%和66.9%），透湿度表现评分相对较低。

记忆棉枕BRUKSVARA和Kato透湿度评分低

至于接触面积，3款乳胶枕样本表现理想，平均接触面积接近100%，获4.5点或以上。记忆棉枕MF2（73%）获3点，聚酯纤维枕PE2（74%）和PE3（66%）分别获3点和2点。压力分布，各样本表现不俗，均获4点或以上评分。

而下陷速度和幅度，记忆棉枕MF4和MF6表现理想，获5点。乳胶枕LA3下陷速度较快、幅度较小（可能偏硬），获3点。聚酯纤维枕PE3下陷速度非常快、幅度大（承托力不足），获2.5点。测试者评价，记忆棉枕MF2、MF3、MF5和MF6，以及乳胶枕LA2均获得较高的4点评分。

专家教路：拣枕头三大要诀

香港物理治疗学会会长胡存孝指出，若起床时感到肩颈不适，或半夜因此痛醒，便代表枕头可能不适合。他建议选择枕头时要留意以下几点：

睡姿： 仰睡时颈椎应维持自然弧度；侧睡时面部、颈部和胸部应呈一直线。

物料： 枕头应在受压后能回弹，并避免选择过硬的枕头。

高度： 过高或过矮都不适宜，可在家中用毛巾测试合适高度。

香港脊医学会会长黄赉能则提醒，选择枕头时要确保颈椎维持中性对齐。他建议：