Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

患癌中学老师保险未批须众筹？ 保险业联会解画：医疗保险多设等候期 索医疗报告时间长令理赔需时

社会
更新时间：16:52 2026-03-14 HKT
发布时间：16:52 2026-03-14 HKT

中学老师陈Sir（Fox）患上末期腺癌，太太在网上发帖众筹引发社会关注。陈sir太太早前接受《星岛头条》健康频道访问时表示，因陈Sir购买医疗保险不足一年发现患病，保险公司现时仍在调查中，自去年10月以来的索偿至今仍未获批核。陈Sir太太为希望丈夫能为寻求私家医生治疗，及应付日常需要而发起众筹。购买医疗保险是否有等候期？理赔时间是否真的需时数月？为此，《星岛头条》访问了香港保险业联会行政总监刘佩玲，逐一解答有关疑问。

相关新闻：

津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产

 医疗保险设「等候期」 防止带病投保 

刘佩玲表示，一般而言，所有医疗保险都设有「等候期」（Waiting Period），旨在保障未知的风险，若知道有病才买保险就是意料之内，并不会受到保障。假如容许市民在知悉自己患病后才投保，将违背保险「风险池」的共享原则，对其他健康的投保人不公。等候期的长短因不同保单及病症而异，简单的可能为30天，而癌症等严重疾病则可能长达180天或以上。不过，等候期主要针对「疾病」，若投保人因意外，如扭伤脚而需接受治疗，则通常可以立即获得赔偿，因为这与过往病史无关。若与疾病有关，则要视乎相关的等候期。

自愿医保「未知病症」四年方达全额赔偿

刘佩玲特别提到，现时市面上的「自愿医保」计划，其等候期的计算方式与一般医疗保险有所不同。对于投保时「未知」的已有病症，即投保人本人不知道、亦无医生诊断记录的病症，「自愿医保」设有特定的分级等候期安排：首个保单年度不获保障，第二年提供25%的赔偿，第三年为50%，直至第四年才达至100%全额保障。等候期其实是风险管理，以防有人知道有病才去买保险。

索取病历成「樽颈位」 令理赔需时

针对陈Sir 太太提到理赔程序耗时长达半年仍未获批核，刘佩玲解释，保险公司必须索取投保人过往的医疗记录，而这正是导致理赔需时的「樽颈位」之一，尤其向医管局申请记录需时颇长，若涉及海外医疗记录则更为复杂。她坦言无法评论个别个案的处理时长，因每个个案的复杂性都不同。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
2026-03-13 17:32 HKT
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
6小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
23小时前
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
投资理财
7小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
11小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
21小时前
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
影视圈
7小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
22小时前