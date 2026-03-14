患癌中学老师保险未批须众筹？ 保险业联会解画：医疗保险多设等候期 索医疗报告时间长令理赔需时

中学老师陈Sir（Fox）患上末期腺癌，太太在网上发帖众筹引发社会关注。陈sir太太早前接受《星岛头条》健康频道访问时表示，因陈Sir购买医疗保险不足一年发现患病，保险公司现时仍在调查中，自去年10月以来的索偿至今仍未获批核。陈Sir太太为希望丈夫能为寻求私家医生治疗，及应付日常需要而发起众筹。购买医疗保险是否有等候期？理赔时间是否真的需时数月？为此，《星岛头条》访问了香港保险业联会行政总监刘佩玲，逐一解答有关疑问。

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医疗保险设「等候期」 防止带病投保

刘佩玲表示，一般而言，所有医疗保险都设有「等候期」（Waiting Period），旨在保障未知的风险，若知道有病才买保险就是意料之内，并不会受到保障。假如容许市民在知悉自己患病后才投保，将违背保险「风险池」的共享原则，对其他健康的投保人不公。等候期的长短因不同保单及病症而异，简单的可能为30天，而癌症等严重疾病则可能长达180天或以上。不过，等候期主要针对「疾病」，若投保人因意外，如扭伤脚而需接受治疗，则通常可以立即获得赔偿，因为这与过往病史无关。若与疾病有关，则要视乎相关的等候期。

自愿医保「未知病症」四年方达全额赔偿

刘佩玲特别提到，现时市面上的「自愿医保」计划，其等候期的计算方式与一般医疗保险有所不同。对于投保时「未知」的已有病症，即投保人本人不知道、亦无医生诊断记录的病症，「自愿医保」设有特定的分级等候期安排：首个保单年度不获保障，第二年提供25%的赔偿，第三年为50%，直至第四年才达至100%全额保障。等候期其实是风险管理，以防有人知道有病才去买保险。

索取病历成「樽颈位」 令理赔需时

针对陈Sir 太太提到理赔程序耗时长达半年仍未获批核，刘佩玲解释，保险公司必须索取投保人过往的医疗记录，而这正是导致理赔需时的「樽颈位」之一，尤其向医管局申请记录需时颇长，若涉及海外医疗记录则更为复杂。她坦言无法评论个别个案的处理时长，因每个个案的复杂性都不同。