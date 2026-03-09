涉向前女友借款5百万分手后不归还 53岁商人否认趁女方上酒店追款时强奸开审

53岁商人涉嫌向前女友借款5百万港元后不还，更在女方3年前上门追讨欠款时，在酒店内强行与女方发生性行为，期间女方哭诉「我透唔到气」及「你唔好再搞我」等，惟商人却无视女方的身体不适。商人今早在高等法院否认强奸罪，在5男2女陪审团席前受审。控方开案陈词指，由于被告有经济问题，女方一直免费让被告居住在红磡环海东岸某单位，更向被告借款5百万港元，向被告追款时出现头晕及呕吐症状。

53岁商人否认趁女方上酒店追款时强奸

报称商人的被告林德成，否认于2023年9月26日，在九龙海逸君绰酒店某室内，强奸女子X。开案陈词指，被告与40多岁女事主X是前男女朋友关系，二人在相识的首年时发展情侣关系，分手后在2020年12月旧情复炽，关系维持了一年后再度分开，惟二人分手后仍以朋友身份联络，相识约24年。由于被告有经济问题，X一直免费让被告居住在红磡环海东岸某单位，亦向被告借出500万元港币。X及后要求被告归还欠款不果，多次到达单位寻找被告，惟被告不在单位。

X身穿的胸围上有怀疑属被告的DNA

在2023年9月26日上午8时许，X得知被告在红磡海逸君绰酒店，故前往酒店房间寻找被告，在要求被告还款期间，二人发生争执，X感身体不适及头晕，更在房间厕所内呕吐。被告建议X坐在床上休息，期间被告拨弄X后颈的头发，及后将X推倒，被告脱掉自己内裤，X挣扎著欲起来，惟被告用手「㩒返低X」，X随即指「你唔好搞我，我而家呼吸好辛苦」。被告不予理会，并脱掉X的内裤，在没有使用安全套的情况下，将下体插入X的体内，更揭开X的上衣，亲吻X的乳房，期间X哭诉「我透唔到气」及「你唔好再搞我」等，性交过程历时约20分钟。

承认事实指，案发当晚7时许，X在表哥Y的陪同下到警署报案。法证检验显示，X身穿的胸围上有怀疑属被告的DNA。同月28日，被告被警方拘捕，在警诫下保持缄默。

案件编号：HCCC407/2024

法庭记者：黄巧儿

摄影：苏正谦