宏福苑安置｜房委会「楼换楼」仅500大单位 覆盖不足三成 议员：须平衡各方需求

政府上月底公布宏福苑长远安置方案，住户可透过「特设销售计划」，选购由房委会或房协提供的合共10个项目、约3,900个单位。房委会资助房屋小组已于上月底通过配合相关安排的修订，不过在房委会6个安置项目中，与宏福苑单位面积相若的单位仅约500个，占整体逾1,700户业主不足三成。

仅500伙面积与宏福苑相约

根据房委会资助房屋小组委员会文件，虽然「特设销售计划」及「绿置居2025」下推售的新绿置居单位共提供2,000个单位予宏福苑业主，但当中大单位数量仅500个占，整体逾1700户业主不足三成。

「特设销售计划」及「居屋2025」下推售的新居屋 供宏福苑居民购买的大单位数量 汇熙苑 30 裕丰苑 40 朗风苑 60 启阳苑 160 影辉苑 60 「特设销售计划」及「绿置居2025」下推售的新居屋 供宏福苑居民购买的大单位数量 盛致苑（绿置居 2025） 150

梁文广：选择不只特设销售计划

立法会房屋事务委员会副主席梁文广解释指，是次特设销售计划是从现有的绿置居及居屋项目中，抽出部分单位予宏福苑业主购买，强调必须平衡各方需求。他表示，除协助宏福苑业主外，计划还需兼顾重建居民以及绿白表申请者，他们同样享有优先购买权，当局不能将该期所有资助出售单位全数拨予宏福苑业主，否则对其他轮候多时的市民并不公平。

梁文广补充，宏福苑居民选择不只限于这500个单位。除是次特设销售计划外，市民亦可考虑房协单位，或是颂雅路西选址方案，该项目预计于2029年落成，届时整栋屋苑将全数提供大单位。此外，政府早前亦表示，业主将获发为期两年的绿表资格，可于资助出售单位的第二市场，自行购买未补价的房委会或房协单位。

房屋局：项目有不少单位超过四百平方呎

房屋局回复《星岛头条》查询时表示，政府提出的大埔宏福苑长远居住安排方案中，包括为宏福苑业主设立的「特设销售计划」，提供合共3900个单位予宏福苑出售业权的业主选购。在最新一期「出售居者有其屋计划单位2025」和「出售绿表置居计划单位2025」共六个项目中抽出2000个单位，这些项目提供多个地点及单位面积，有足够弹性以供选择，当中亦有不少单位超过四百平方呎，与宏福苑单位面积相近。

此外，大埔颂雅路西由公屋项目改为居屋项目的1500个单位，特意设计成全部单位实用面积为四百多平方呎，在原区提供贴近宏福苑单位面积的选项。两个由香港房屋协会发展的项目则提供400个单位。

房屋局又指，若于「特设销售计划」中未能选购单位，业主仍然有权选择收取现金，在私人市场购入单位，或于出售业权当日起计两年内，领取绿表资格在第二市场购买未补地价资助出售单位。