沙岭园区「意向多标书少」 孙东：河套园区情况不同 对招标前景审慎乐观

新一份《财政预算案》提出建设「国际数据港」，其中沙岭数据园区的招标结果早前出炉，最终由唯一入标的香港润江智算科技有限公司中标。创新科技及工业局局长孙东认为，沙岭数据园与河套园区性质完全不同，河套香港园区具备自身优势，他对该区的招标发展持审慎乐观态度。

对于沙岭数据园区招标反应未如预期热烈，「意向多而标书少」，孙东今日（8日）在电台节目中解释，沙岭情况较为特殊，最初仅有约两公顷的熟地可供发展。为应对创科用地需求，政府决定将招标范围扩大至周边部分山地及斜坡，使总面积增至超过11公顷，当中约9公顷为山坡地，需进行大量开山整地工程，造价成本非常高，因此最终仍有一间企业入标，已感高兴。

已收到27份发展商提交意向书

谈及河套香港园区，财政预算案提出向园区注资100亿元。孙东表示，园区第一期至今已收到27份发展商提交的意向书，涵盖本地、内地及具海外元素等不同类型。他强调，河套园区与沙岭情况截然不同，前者地势较为平坦，属较易开发的熟地，加上属国家重点发展项目，政策与区位优势明显，故对其招标前景持审慎乐观态度。

孙东进一步指出，目前本港创科生态圈正持续完善，上、中、下游产业发展渐见协同。上游科研基础良好，中游转化能力仍需加强，政府正集中资源推动下游发展，积极将上游科研成果转化为实质经济成果。他强调，香港亦应善用金融优势，吸引更多科技企业落户，最终必须实现经济增长，否则上游科研将难以持续发展。

外界关注「十五五」规划纲要草案，港澳内容设专章。孙东指，这突显国家对港澳在未来国家发展大局中的高度重视程度，尤其在创科和引领新质生产力发展方面，因国家越来越认识到，香港是国家非常重要的科技力量，在助力国家实现高水平科技自立自强、原始创新、发挥国际化和内联外通优势等方面，香港的特色无人能取代。

