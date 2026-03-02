落选港姐张韦怡告姑仔诽谤 出庭供称姑仔「闹我系乞儿」 更指对方是导致其流产「杀人凶手」

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的女艺员张韦怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉（Jade）向传媒并在社交平台恶意抹黑她「贪慕虚荣」，又「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，用作自己报读北京大学课程。张韦怡入禀高院指姑仔潘碧玉诽谤中伤她，姑仔亦提反申索。张韦怡今午出庭作供，提到「丈夫」一家为「潮州人」，经营「成功的家族生意」，十分重男轻女 ，「丈夫」则是「富二代」；姑仔曾「闹我系乞儿」，其后她流产在家「完全癫咗」，在庭上直指姑仔是「杀人凶手」。张韦怡：「我打算交俾法庭解决，我哋已经解决唔到，我想法庭帮我完全断绝依个人对我嘅伤害」。

供称遭姑仔FB唱衰贪钱在家更各种挑衅

张韦怡（又名Gogo或高高）今午出庭作供，交代2020年6月24日起，其姑仔潘碧玉（又名Jade Poon）在Facebook发文指她「贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」，又把潘父给予张的儿子Ashton之教育基金的100万元，「转头用来供自己到北京读书」。张韦怡当年随即连日收到报章记者来电查证，张韦怡丈夫潘德鸿（Michael）向记者澄清，涉案100万元款项一直在他手上，「如果唔信可以问我老豆，我老婆系俾我个妹抹黑嘅」。

张韦怡忆述涉案事件发生后，「屋企各种挑衅」，「我情绪𠮶几日好激动」。张韦怡形容她一直视与她年纪相若的潘碧玉为家人、朋友，甚至闺密。张指潘碧玉「唔系好多朋友，但我好多朋友，我都唔介意带佢去玩」，惟「我老公叫我小心啲佢个妹」。

养胎期间胎心停止跳动被潘碧玉举中止兼拍片

根据网上资料显示，潘家居于九龙塘8000呎独立屋，屋内设有电梯。张韦怡2013年起与潘德鸿同居，2014年怀孕期间入住该九龙塘独立屋养胎，她开始与潘碧玉交心，但其后潘碧玉曾在家大骂她，「闹我系乞儿」。张韦怡忆述某日「医生确认我个胎停止心跳」，潘碧玉则向她举中指，又录影她情绪激动的模样。

张韦怡指她当时歇斯底里，「完全癫咗」，亦拿超声波相片予「老爷」看，并称「你本来仲有第二个孙」。张韦怡记得当时「我老公见我情绪好差」，便花5.6万元租住位于尖沙咀K11 ARTUS的服务式公寓，暂时离开潘家那「是非之地」，以免动胎气。

欲断绝再遭伤害机会「打算交畀法庭解决」

张韦怡期间与潘碧玉「零沟通」，张韦怡在庭上直指潘碧玉是「杀人凶手」，「我打算交俾法庭解决，我哋已经解决唔到，我想法庭帮我完全断绝依个人对我嘅伤害」。

张韦怡在法官询问及被告方盘问下交代「丈夫」家庭背景，「丈夫」一家经营「成功的家族生意」，亦为「潮州人」，十分重男轻女，「大仔大哂」。张简述其「丈夫」是二房的儿子，当被问到「丈夫」工作时，张回应：「我识佢嘅时候系真系『富二代』，唔系好觉佢番工」。

透露母亲来港后曾任职林百欣私家看护及管家

张韦怡另交代其家庭背景，父母从内地来港工作生活，父亲为长期病患，患有心脏病、糖尿病、癌症，母亲在内地任职牙科医院护士，1990年来港后任职林百欣家及林建岳家的私家看护及管家，月入2至3万元。张韦怡指她是「独生女」，当年「我TVB份粮唔稳定」，故需主力依靠其母亲养家。

张韦怡指她2007年参选港姐后落选，其后在TVB工作时收入不稳年薪约6-8万元不等，月薪约5000至6000元。现时父母均已退休，由她独自供养父母，她现营运表行及公关公司等。她重申：「我有好多副业同步进行紧」。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦