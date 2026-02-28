Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜陈茂波：外汇基金调拨非常态 将适度扩大长债规模

社会
更新时间：09:21 2026-02-28 HKT
发布时间：09:21 2026-02-28 HKT

新一份《财政预算案》提出，将从外汇基金中调拨合共1,500亿元，在未来两个财政年度（2026/27及2027/28）每年拨出750亿元至基本工程储备基金，用于支持北部都会区及其他基建项目。财政司司长陈茂波强调，外汇基金现时规模足以维持金融体系稳定，相关转拨安排不会成为常态。

陈茂波今早（28日）在电台节目中指出，去年外汇基金录得超过3,300亿元的投资回报，表现相当理想，因此决定将部分投资收益投放于未来发展项目，惟强调此举不属于常规做法。他表示，政府一方面会持续控制开支增长，另一方面会积极拓展收入来源，预料未来数年本港财政状况稳健，无需经常性依赖外汇基金转拨。

鼓励私人发展商与创科企业合作

陈茂波又提到，预算案鼓励私人发展商与创科企业或先进制造业公司合作，欢迎业界与政府商讨对接产业发展的需要。他认为，若与私营市场的合作愈多，政府所需动用的资金亦会相应减少。

在发债安排方面，预算案建议未来五个年度，每年发行约1,600亿至2,200亿元债券。陈茂波解释，过往政府倾向发行短期债券以降低利息成本，但考虑到北部都会区属长远投资项目，加上市场意见希望政府增加长债发行。他又指将上调政府发债比率，至占GDP 19.9%，目前本港发债空间很大，因此将适度扩大长债规模。

他又解释，香港是自由港，当较多资金涌入时，息口会较低，政府会把握时机发债，令整体利息便宜一点，但无意为发债设下上限，以避免市场产生不必要的揣测，未来会根据市场需求灵活调整发债比例。

现阶段不宜扩大税基 聚焦拼经济谋发展

对于政府现阶段无意扩大税基，陈茂波解释，香港过去经历了不同经济挑战，目前税收依然保持稳定。他强调，当前社会应集中精力「拼经济、谋发展」，若在此时讨论扩阔税基，恐怕会引起市场不必要忧虑。他透露，虽然政府内部有持续进行研究及细化方案，但现阶段未必适合提出作广泛社会讨论。

私楼供应充足 楼价回调近三成

陈茂波又指，目前私人住宅单位供应充足稳定，楼价较高位回落约三成。在楼市调整期间，市民置业态度审慎，而随著人才来港增加，带动租金上升。他预计未来3至4年，市场将有超过10.3万个私楼单位供应，今年卖地表中亦已纳入9幅住宅用地，政府在土地供应方面未有停步。他表示，当局手上土地储备足够，若市况好转，便会加快推出市场。

「两蚊两折」优惠实施后持续检讨

对于有政党及税务学会建议上调住宅租金扣税额，陈茂波回应指，预算案中未有调整相关免税额，是基于通盘考虑。他指出，虽然政府财政开始录得盈余，但未来仍需发债推动基建发展，加上外围经济波动，即使当前环境有所改善，仍须审慎应对未来外围可能会有大幅波动。他希望将免税措施的惠及面最大化，因此优先集中资源提升差饷宽减及2025/26课税年度薪俸税宽减等，未来会逐年检视进度。

至于外界关注的长者「两蚊两折」乘车优惠将于四月起实施，陈茂波表示，社会就此已讨论多时，新机制实施一段时间后，政府会持续作动态评估，检讨成效。

另外，财政预算案建议拨款5000万元，推动全民人工智能（AI）培训。陈茂波表示，人工智能发展势不可挡，属全球大势所趋。展望未来，AI将对营商模式及日常生活带来深远影响，变化巨大，然而社会各界对AI的认知程度参差。他呼吁市民毋须恐惧，强调随着认识加深和应用普及，大众将逐步体会AI带来的种种好处。为此，政府期望通过不同机构，提供由基础至进阶的多元课程，以切合不同市民的需要，协助社会各界更广泛拥抱及善用人工智能技术。

