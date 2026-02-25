财政预算案2026一文睇清︱子女免税额加至$14万 $5000万推全民AI培训 即睇重点政策！

财政司司长陈茂波今日（2月25日）发表新一份《财政预算案》。《星岛头条》为读者整合各项重点政策及惠民措施，包括税务宽免、派糖、医疗、安老、电动车「一换一」去向、推动AI发展等。

财政预算案2026︱各项重点政策及惠民措施

财政司司长陈茂波宣布，考虑到现时电动私家车技术成熟、供应充足、车款选择增加和价格逐渐下调，电动私家车已具备市场竞争力，电动私家车的首次登记税宽减安排在3月底届满后不再继续。

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目更成功「转亏为盈」，录得29亿元盈余。今年预算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸税退税上限增至3000元、宽免首两季住宅物业差饷，基本、子女及供养父母免税额亦有提升；生果金/综援/长生津亦会出双粮。

财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

陈茂波建议，根据《外汇基金条例》，在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，从外汇基金把1,500亿元，在未来两个财政年度每年转拨750亿元至基本工程储备基金，以支持北都及其他基建项目。

相关新闻：财政预算案2026︱时隔42年再动用外汇储备 倡转拨1500亿至基本工程储备基金 支持北都等项目

政府下年度起会将长者社区照顾服务券增加4,000张至总数16,000张，预算每年总开支约12亿元。同时，长者院舍照顾服务券亦会增加1,000张至总数7,000张，预算每年开支约19亿7,000万元。

广东、福建计划可选择直接汇款至内地户口

政府将于年中推出新安排，让参与「广东计划」、「福建计划」及相关综援养老计划的长者，可以选择由政府将款项直接汇入他们指定的内地银行账户。

财政预算案2026｜长者社区照顾服务券增加4000张 广东、福建计划可选择直接汇款至内地户口

政府将按既定机制，本月进行调查公务员薪酬趋势，5月公布结果，并由行政长官会同行政会议在充分考虑六大因素后决定。公务员编制则每年分别缩减2%，预计在今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。

财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%

陈茂波表示，去年「光影汇．中环」大型3D光影广受欢迎，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。政府来年会向旅发局拨款16.6亿元。

财政预算案2026︱「幻彩咏香江」成历史 推全新「光影巡礼」取代 旅发局获拨款逾16亿元

陈茂波提出，根据能者多付原则，将于调整1亿元以上的住宅物业交易印花税，由4.25%调高至6.5%，大增5成，影响约0.3%的住宅物业交易，估计可增加10亿元收入。措施将于条例修订草案获通过后，追溯至明日（26日）开始生效。政府消息人士表示，以1亿元楼价计算，买家只是额外支付约200万元，高资产净值人士足以负担，相信绝对不会对楼市气氛或趋势带来影响。

财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

土地供应方面，陈茂波表示，未来五年政府会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位的土地。来年卖地表包括九幅住宅用地，加上铁路物业发展、市区重建局及私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位。考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。

财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

为配合「无处不旅游」及推动「城乡共融」，建议拨款2亿元推出「北都城乡共融基金」先导计划，鼓励非政府组织和相关团体推展乡郊旅游项目，为乡村带来经济活力。政府消息人士表示，计划可为北都认可乡村进行硬件更新，开发及活化乡村景点，发展文化旅游，例如旅客可以踩单车及体验务农等，形成一条龙乡郊旅游。

财政预算案2026｜拨款2亿成立「北都城乡共融基金」 鼓励团体推展乡郊旅游项目

拨款5000万元，邀请不同公营机构联同科技企业及大专院校，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛，以提升学生、青年及公众对AI的认知和运用技能，以及负责任地使用AI。

雇员再培训局（再培训局）将升格为「技能提升局」，并会提供包括AI应用的各类「技能为本」培训，提升本地劳动人口的竞争力。

「优质教育基金」已预留20亿元推进中小学数字教育，以开展校本AI教育项目，并资助学生参加相关活动。另外亦为教师提供AI培训。

财政预算案2026｜推全民AI培训 拨款5000万推AI学习课程 再培训局升格为「技能提升局」

河套香港园区第一期首批落成的两座大楼已有超过60间企业落户，出租率约八成。第二期规划亦已完成，两期将合共提供200万平方米的楼面。

分别向河套香港园区及新田科技城注资100亿元

向立法会申请注资100亿元予园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。

新田科技城是河套的延伸，与河套香港园区形成上中下游协同发展，构建完整的产业生态圈。今年将成立专属公司推动开发，并向立法会申请注资100亿元起始资金，同时带动市场资源提速发展。

