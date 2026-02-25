财政预算案2026｜预留40亿收购宏福苑业权 向市建局拨3亿元推加强版「招标妥」

【财政预算案2026/宏福苑/宏福苑安置】政府日前公布大埔宏福苑长远安置方案，将收购7座大厦业权，若成功收购全部约1,736个单位，预计总收购成本约为68亿元，政府将动用约40亿元公帑进行收购。财政司司长陈茂波今日（25日）于新一份《财政预算案》中提出，市建局下半年会推出加强版「招标妥」，除提供更严谨的预审名单外，亦为业主就聘请顾问和承建商提供专业意见及支援，并会提供资助，鼓励业主善用「招标妥」的收费服务，建议就两项措施向市建局拨款共3亿元。

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

陈茂波表示，政府已为大埔火灾受影响人士提供全方位支援，亦就后续长远居住安排预留40亿元。

为减低楼宇维修工程的围标风险，陈茂波指市建局下半年会推出加强版「招标妥」，除提供更严谨的预审名单外，亦为业主就聘请顾问和承建商提供专业意见及支援。市建局亦会提供资助，鼓励业主善用「招标妥」的收费服务。就这两项措施，建议向市建局拨款共3亿元。

预留30亿元制订全新楼宇更新资助计划

另外，陈茂波指出，发展局正全面检视「楼宇更新大行动2.0」，制订全新资助计划，会预留30亿元。并会拨款10亿元延续「优化升降机资助计划」，为业主提供资助。