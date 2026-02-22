宏福苑安置︱测量师学会料原址重建须$27亿 保险界：即使接受收购 也毋须交还家居保赔偿

政府昨（21日）公布大埔宏福苑长远居住安排方案，决定以现金或「楼换楼」方式，向宏福苑受灾的7幢楼宇、1736个单位业主收购业权，料需补贴40亿元公帑。测量师学会会长温伟明今日（22日）在电台节目指，宏福苑8幢的实用面积约90万呎，以约3,000元一呎重建费用估计算，初步估算原址重建须花费约27亿元。

测量师学会：呢个收购价令佢哋有唔少选择

对于政府提出收购价水平，温伟明认为作价合理且处于较高水平，直言「政府俾呢个数字，令佢哋有唔少选择」。他指，该出价已包含一定「恩恤津贴」成分，高于火灾前的市场价格约6000元至8000元，能让居民有能力在同区或其他地区重置居所。他形容政府做法是在审慎理财与体恤民情之间取得平衡。

大厦本身购买的火险最高保额为20亿港元，与原址重建的成本有一定差距。温伟明解释，20亿保额是基于「折旧后重置成本」（Depreciated Replacement Cost），仅赔偿建筑物「外壳」价值，并不包括地价，故不足以覆盖重建费用。

保险界：即使接受收购方案 也毋须交还家居保赔偿

香港保险业联会行政总监刘佩玲在同一节目表示，居民自行购买的「家居保险」与大厦法团购买的「楼宇火险」是两回事。她指许多居民在火灾后已即时透过家居保险获得援助，例如用于临时住宿的「另觅居所」津贴。而这些赔偿属于居民个人，即使接受政府收购方案，也毋须交还任何已获取的家居保险赔偿。

至于20亿元火险，刘佩玲重申，赔偿金对象是大厦业主立案法团或其接管人，用途是「还原」楼宇至火灾前的状况，并非直接向每户居民平均分配。如果居民将业权出售给政府，该保单的索偿权利亦将一并转移给政府，由政府后续与保险公司商讨处理。