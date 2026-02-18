Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车公庙求签︱刘业强为香港求得第22签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义

社会
更新时间：08:48 2026-02-18 HKT
发布时间：08:48 2026-02-18 HKT

今日（18日）是正月大年初二「车公诞」，不少市民都会到庙宇参拜，祈求新一年事事顺景。按照传统，乡议局主席刘业强上午约8时为香港求签，最终求得第二十二签中签。由2018至2025年，刘业强已连续8年求得中签，换言之连同今年，是连续第9年的中签。

车公庙求签︱第二十二签中签 签文：但凡见利莫忘义，须向仁中虑不仁

仪式于上午近8时开始，一众代表叩首、上香。出席者包括刘业强、沙田乡事委员会主席莫锦贵、沙田民政事务专员余怀诚等。刘业强最终为香港求得第二十二签中签，是连续第九年求得中签。

第二十二签的签文如下：

　　刻木之夫不可亲，当于善恶上观人；
　　但凡见利莫忘义，须向仁中虑不仁。

解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求财半遂 婚姻成合」。

翻查车公庙车公灵签的签文，在总数96支签中，上签占35支、中签占44支、下签占17支，因此从概率而言，求出中签的机会较大。

刘业强解释签文：不能固守既有做法

至于去年为沙田求得第八十二签下签的沙田乡事委员会主席莫锦贵，今年求得第八十三签下签，签文「挂帆顺水上扬州，半途颇耐浪打头；实力撑持难寸进，落桡下帆水难流。」

刘业强向传媒解释签文，「刻木之夫不可亲，当于善恶上观人」，意指凡事不可以守旧，要创新，认为北部都会区是未来10年的黄金期，对香港长远而言起到重要的正面作用，不能固守以前的做法。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰

