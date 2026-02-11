涉讹称女下属有份经手两份保单 保险代理欺诈等5罪脱 官指女下属证供存疑 不肯定被告有违反条款

36岁时任保险代理被指欺诈富卫人寿保险，涉讹称其女下属有份处理两份投保申请，促使富卫向女下属发放花红和佣金，其后女下属再将得益交还，涉款23.6万元。涉案保险代理早前遭廉署控告2项欺诈及3项「洗黑钱」罪，经审讯后，裁判官郑润聪今于东区裁判法院裁决时，指涉案女下属的证供存疑，不能肯定她在涉案保单销售过程的参与程度，基于宁纵毋枉的原则，裁定所有罪名不成立。

被告黄锦辉，被控2项欺诈罪及3项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。控罪指，他涉于2023年3月27日借着欺骗，即向富卫人寿保险(百慕达)有限公司虚假地表示邓咏茵是2份投保申请的理财顾问之一，意图诱使富卫向邓发放花红及佣金；及于2022年10月7日至2023年6月6日期间，分别处理香港上海汇丰银行、恒生银行及中国银行的3个户口内共约23.6万元，而该些财产为代表从可公诉罪行的得益。

控方案情指，被告案发时在富卫任职理财顾问，邓咏茵于2022年10月加入富卫及后成为被告的下属。在22份投保申请中，邓被列为唯一负责的理财顾问或与被告共同处理，但相关保单实际由被告经手，邓其后将约23.6万佣金转账到被告及其名下公司的银行户口。

控方未能举证至毫无合理疑点

郑官今裁决时，指邓作供时曾提到她原本只想任职被告的助理，惟被告要求她考保险牌照，及后亦使用她的名义处理保单，而被告当初承诺月薪为1.6万元，入职富卫后底薪却只有1.3万元，被告则提出「多除少补」的机制，要求邓在收到薪金后，把多于1.6万元的佣金转给他，如果当月薪金连佣金少于1.6万元，他则会另外付款给邓。

郑官续指，惟邓在盘问下，同意她会销售保险，而且她亦曾发讯息向被告致谢，称台湾读书后返港找工作不容易，但因被告而能够每月赚得3至4万元。郑官指邓的证供存疑，不能肯定邓在销售涉案保单过程的角色，也不能肯定被告有违反富卫的条款，例如邓有份事前准备表格或跟进售后服务是否属参与销售过程。虽然郑官同样不信纳被告辩称邓汇款给他，是支付推广保险的广告费用，但基于宁纵毋枉的原则，控方未能举证至毫无合理疑点，终裁定所有罪名不成立。

案件编号：ESCC1027/2025

法庭记者：王仁昌