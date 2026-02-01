石门安景街公园樱花盛放 吸引逾百人粉红花海下摆pose打卡
香港也有樱花绽放，赏樱热点之一、沙田石门安景街公园「开花指数」已达满分五分。记者今早（2月1日）所见，园内至少13棵樱花同时盛开，吸引逾百名市民趁周末到场赏樱及打卡。一片粉红色花海下，有人精心穿搭摆pose，有人透过镜头捕捉花蕊美态，亦有人与爱宠或Chiikawa公仔齐齐在美景下打卡留念，气氛非常热闹。
市民：在港赏樱别具韵味有归属感
市民徐小姐表示，尽管日本樱花较多，但认为在香港赏樱别具韵味，亦更有归属感，「原来香港都有樱花，不一定要去到日本才看到。很特别，香港是个很小的地方，但都有一些值得留意的位置。」她称，希望未来在本港不同公园，看到更多樱花或其他花种。
有十多年摄影经验的潘先生，带备「长炮」到场，他称拍摄樱花应「慢慢影」，切忌「太贪心，影埋一堆」。他亦说，每年都会拍摄樱花，认为今年樱花较往年提前约1个月开花。
冀多栽种樱花实现「无处不旅游」
来自北区的谭先生带备自拍棍与家人「打卡」，他表示留意到安景街公园「樱花指数」达满分，认为现场樱花茂盛，人多热闹。他冀本港多栽种落羽松、樱花等植物，做到「无处不旅游」。
郑小姐特地穿上粉红色上衣，配搭白色长裙到场「打卡」，她称樱花颜色美丽，相信可成功拍到满意的相片，「要P走途人。（希望）范围大一点，这里不够大。」同行的友人蔡小姐指，公园作为可就近赏樱的地点，较想像中多人，「会拍摄多几棵，在第一棵或最后一棵拍摄，一次过拍摄全部。」
康文署网站资料显示，沙田石门安景街公园种植逾100棵樱花树。
记者：萧博禧
摄影：苏正谦
