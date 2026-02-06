农历新年好去处2026｜马年好去处集合！新春节庆活动、祈福、年宵花市 一文睇清！

2026农历新年好去处｜马年伊始，全港多区将举办不同应节活动，包括新春国际汇演之夜、年宵市场农历新年烟花汇演！《星岛头条》整合2026年全港农历新年好去处，让读者做好准备，感受浓厚新年节日气氛！

每年大除夕，民间都有上「头炷香」的习俗。「头炷香」是指新春到临之际，亦即除夕夜凌晨迈进大年初一之时，向神灵奉献的第一炉香，表达信众的虔诚之意。争上头炷香，亦有争取新年事事顺利之意。

大除夕年廿九( 2月16日 ) 晚上9时正将开放予善信进入黄大仙祠第一参神平台等候于子夜11时或12时上「头炷香」，并通宵开放至年初一晚上9时。

年廿九头炷香上香路线：

正门(入园)

第三参神平台(点香区)

第一参神平台大殿前(上香)

三圣堂(上香)

盂香亭(上香)

正门(离开)

旅发局于大年初一（2月17日）晚上，在尖沙咀一带举行「国泰新春国际汇演之夜」，为马年打响头炮。届时将有12辆花车及46支本地与国际表演团队亮相，焦点包括法国梦幻之马的巨型夜光马术表演，以及曾登上春晚舞台的中国普宁富美青年英歌队。旅发局花车以「盛事之都 环球欢聚」为主题，采用「双花车」设计，主车饰以Q版马仔吉祥物，副车则以启德体育园主场馆为造型，尽显香港「盛事之都」的魅力。

日期：2026年2月17日（年初一）

时间：下午6:00开始现场有街头表演派对

花车及表演队伍巡游路线：

起点：尖沙咀香港文化中心露天广场

沿广东道、海防道及弥敦道前行

终点：香港喜来登酒店外

第一辆花车约于晚上8:30到达广东道，晚上9:00到达弥敦道

最后一辆花车约于晚上10:30到达终点

2026年农历新年烟花汇演将于大年初二（2月18日）晚上8时在维多利亚港夜空上演。今年烟花汇演以「马到功成耀香江」为主题，历时23分钟，共分8幕，将发放31,888枚烟花，届时会展中心及海滨长廊将有灯光效果配合，场面盛大。

日期：2026年2月18日（年初二）

时间：晚上8:00

7大免费最佳观赏地点：

湾仔金紫荆广场

交通：港铁湾仔站A5出口 湾仔海滨长廊

交通：港铁湾仔站A1出口 金钟添马公园

交通：港铁金钟站A出口 中西区海滨长廊

交通：港铁金钟站A出口或中环站A出口 中环摩天轮及9号、10号码头一带

交通：港铁中环站A出口或香港站A2出口 尖沙咀星光大道

交通：港铁尖东站J出口 西九文化区

交通：港铁九龙站E4或E5出口

年初三｜贺岁赛马日 大奖送50克足金摆件

财来运起风车笔

年初三到沙田马场参与「马年赛马日」，感受喜气洋洋的贺岁气氛。场内节目丰富，包括醒狮表演、财神送福及人气嘉宾汇演。访客可于多个新春打卡点留影，品尝特色贺年美食，并观赏刺激的现场赛事，祈求全年马到功成。

初三下午3时30分或之前来到沙田及跑马地马场，可获赠指定「财来运起风车笔」乙枝，数量有限，或派完即止。

扫瞄财来运起风车笔 有机会赢50克足金摆件

马年赛马日喜特别推出「沙田马场日日赏呈献：马年赛马日黄金大抽奖」，送出共1,888份徐悲鸿艺术委员会精选马年典藏艺术品 ，当中包括多份黄金精品！

大奖得主可赢取以国画大师徐悲鸿经典作品为灵感而铸成的指定约50克足金999摆件——「徐悲鸿传世金（马）」乙份！入场人士只要于下午3时30分或之前，扫描指定入场礼品「财来运起风车笔」上的二维码并完成登记，即可参与抽奖。

天后陈慧琳、农夫及麦玲玲同贺新岁

在上午11时，先由乐坛天后陈慧琳献唱；随后农夫FAMA x 麦玲玲登场，一同唱旺马年好运，祝愿大家「风生水起」！除此以外，醒狮将舞出瑞气，骑师为大家送上新春祝福。

日期 ：年初三（2月19日）

时间 ：上午11:00起，首场赛事下午12:30开跑

票价：

公众席入场费: 港币$10；

持有效来港旅游证件的旅客可免费入场；

马场设施订座：需另行收费

地点：沙田马场

年初五｜贺岁杯2026 港队大战韩国FC首尔

港队将迎战韩国FC首尔，赛事于香港大球场上演。同日亦设U8-U10青少年足球同乐日，让小球员在大型舞台展示实力，为球迷带来更丰富的新春足球体验。

日期：2026年2月21日（星期六）

时间：下午03:00

地点：香港岛香港大球场

票价详情：

主场/作客球迷区：$380

主层/厢房层：$380

高层：$180

特惠票（长者/伤残人士）：$180

家庭套票（共3张，其中一位必须要12岁以下小童）：$780

传统新春祈福胜地

沙田车公庙

每年正月初二是车公诞，而「赤口」年初三更是参拜高峰期。善信会到车公庙转风车、祈福许愿。

开放日期、时间 ：

2月16日（年廿九晚）23:00至翌日（年初一）18:00

2月18日（年初二）09:00至当日（年初二）18:00

2月18日（年初二）23:00至翌日（年初三）18:00

2月20日（年初四）08:00至当日（年初四）18:00

2月21日（年初五）08:00至当日（年初五）18:00

2月16日（年廿九晚）23:00至翌日（年初一）18:00 2月18日（年初二）09:00至当日（年初二）18:00 2月18日（年初二）23:00至翌日（年初三）18:00 2月20日（年初四）08:00至当日（年初四）18:00 2月21日（年初五）08:00至当日（年初五）18:00 地址：香港沙田车公庙路7号

交通：港铁车公庙站A出口

大埔林村许愿树

每年农历新年的大埔林村许愿节是必到之处。村内有两棵许愿树，一棵主管事业、学业、家宅、财运及健康；另一棵则祈求子女及姻缘。访客可购买宝碟抛上许愿树，或点莲花灯祈福。「许愿夜市」亦将于2月18日至22日（年初二至初六）回归，开放时间延长至晚上9时，提供美食与打卡热点。

市集共设48个干货摊位，美食广场16个摊位，8个游戏摊位，并邀请《中年好声音》歌手李金凯、颜志恒、沈宗贤到场表演助庆，并举办「林村好声音」活动。

另外，马会将借出两只1:1马匹模型，于场内展览，并增设凯旋门装置，供市民一尝「拉头马」滋味。世界短途马王嘉应高升巨形油画，亦会在大年初一揭幕。

香港许愿节2026

日期：2026年2月17日至3月3日

时间：

2月17日上午9:00至晚上7:00；

2月18日至22日上午9:00至晚上9:00；

2月23日至3月3日上午9:00至晚上7:00

地点：林村许愿广场

交通：

九巴路线

64K：由港铁大埔墟或太和站出发，于马埔站下车即可。

63R：许愿节期间特别开办；经大埔墟站、大埔超级城至许愿广场，每日早上8:30至下午6:30行驶。

小巴路线

25K：由太和站乘搭，于「林村许愿树」站下车即达。

圆玄学院摄太岁

「犯太岁」意指个人生肖与当年值年太岁星君（流年地支）产生相冲、相刑、相破、相害或相同（值）的关系，导致运势动荡，易有诸事不顺、情绪波动或意外变化。今年属马、鼠、兔、牛犯太岁，若要化解，一般人多会到寺庙摄太岁，进行拜太岁仪式。

如要摄太岁，需在「立春」（西历2026年2月4日）之后，选择与本命不相冲的吉日、或「太岁日」进行摄太岁。可以进行摄太岁的寺庙有很多，但不少人选择到荃湾的圆玄学院进行。

新年限定主题活动

AIA友邦嘉年华

备受欢迎的「友邦嘉年华」于中环海滨活动空间回归，横跨新年及情人节。场内设有多款机动游戏及摊位游戏，是家庭及情侣的热门之选。

日期：

2025年12月22日至2026年3月1日

地点：

中环海滨活动空间

开放时间：

高峰时段及普通时段：11:00 - 23:00

非高峰时段：12:00 - 22:00

不对外开放日子：2026年1月9日及1月16日

价钱：

成人 (1位成人门票＋10个代币)：

非高峰时段: HK$140

普通时段: HK$150

高峰时段: HK$160

儿童 (1位儿童门票＋7个代币)：

非高峰时段: HK$95

普通时段: HK$100

高峰时段: HK$105

购票

香港迪士尼乐园「奇妙年年」

香港迪士尼乐园将于2026年1月30日至3月1日举行「奇妙年年」马年新春庆祝活动。财神高飞与一众迪士尼朋友将换上贺年「福」装，与宾客拜年。米奇、米妮及Duffy与好友们亦会在梦想花园及游玩屋中，穿上新年服饰与大家见面，互送祝福。

日期：2026年1月30日至3月1日

时间：上午10:00至晚上9:00

海洋公园打卡位「熊抱如意风车花园」

今个农历新年，大熊猫龙凤胎「家姐」「细佬」2月16日起孖住同大家见面，园内亦设有多个至「熊」打卡位。此外，还有舞龙醒狮、精彩杂技等表演，财神爷更会现身大派祝福，祝愿大家马年好运亨通。

海滨乐园广场设有打卡位「熊抱如意风车花园」，在徐徐转动的巨型风车下，大熊猫爸爸「乐乐」、妈妈「盈盈」与双胞胎「加加」和「得得」齐齐向你拜年。

日期：2026年2月17至3月3日

时间：上午10:00至晚上6:30

其他文艺及玩乐推介

M+博物馆

西九文化区M+博物馆「坂本龙一｜观音．听时」展览于2月14日开幕。M+戏院更会新春限定放映徐克经典喜剧《金玉满堂》。

「坂本龙一｜观音．听时」向作曲家、监制和艺术家坂本龙一致敬，配合他形容为「我所创作过最个人的一些音乐」，于2017年发表专辑《async》。展厅中以三维方式呈现的音乐，会与这张专辑呼应配合。此作品会以场域特定装置的形式，在M+的展演空间展出。

展览还会在大台阶展出由艺术家卡斯滕．尼古拉在2024年创作的两部流动影像作品《ENDO EXO》和《PHOSPHENES》。每部作品都配上坂本龙一最后的专辑《12》（2023）的音乐。

日期：2026年2月14日至7月15日

时间：

星期二至四及周末上午10:00至晚上6:00

星期五上午10:00至晚上10:00

星期一休馆

星期二至四及周末上午10:00至晚上6:00 星期五上午10:00至晚上10:00 星期一休馆 地址：M+ B2层展演空间、G层大台阶、B1 M+戏院

入场：免费入场

Sun Life永明 The Big Bounce

全球最大的充气弹跳派对「The Big Bounce」于农历新年回归，带来健力士世界纪录认证的弹跳体验，适合与亲朋好友一同「弹起」，创造欢乐回忆。

这场弹跳派对的总面积逾10万呎，并设有4大超巨型充气游乐区，当中包括占地1.6万平方呎的全球最大充气城堡，顶峰达12米高；超过150米、内含有30个不同障碍的全港最长充气障碍赛道等等。

日期：2026年2月6日至2026年2月22日

时间：上午9:15至晚上11:00（分时段）

地址：西九文化区艺术公园大草坪

门票

全港14个年宵市场

农历新年年宵市场将于2026年2月11日至17日，一连七天在全港14个地点举行。市场将设有湿货（年花）、干货及小食摊位。14个花市地点包括铜锣湾维多利亚公园、深水埗花墟公园、荃湾沙咀道游乐场、大埔天后宫风水广场及沙田源禾游乐场等。

