南丫海难死因│遗属梁淑玲：官员无道歉更互相卸责 冀死因庭给建议免重蹈覆辙

死因庭时隔13年召开南丫海难死因研讯，在海难中失去胞弟的梁淑玲接受本报访问时指「坚持咗10几年终于开死因庭」，可惜不少证人对事件的详情已记忆模糊，未能得知当年事故的完整真相。梁淑玲另批评运房局到现时仍未公开内部调查报告，多日来旁听死因研讯亦未见任何证人向家属道歉，只有互相推卸责任，令家属伤心之余更感愤怒。梁深知时隔多年已难追究责任，惟仍望死因庭会有建议给予涉事各方，避免类似事件再发生。

多年来不忍翻阅胞弟遇难事故资料

在南丫海难中失去胞弟梁家杰的梁淑玲接受访问，透露尽管时隔多年仍不忍翻阅死因庭文件册，指「其实系无谂过隔咗咁耐，睇文字会有感觉」，当翻阅到记载胞弟事故详情的段落时就「睇唔到落去」。梁淑玲表示「我哋争取开死因庭都争取咗咁多年，坚持咗10几年终于开死因庭，但系如果我哋一开波就开，我哋嘅拼图应该会再完整啲」，可惜不少证人因时间流逝，对事件详情的记忆逐淡，或因病缺席聆讯及移民等，已无法得知事故的完整真相，更有不少证供出现前后矛盾。

梁淑玲坦然，部份证人牵涉「南丫四号」的建造、批核及保养维修，但他们却没有就缺少水密门的事宜作修正，梁淑玲明言「大家都知道系堆积啲问题」，终酿成「蝴蝶效应」的悲剧。梁淑玲直指，海事处未能在初期发现问题就批出图则，及后验船人员年度检验时亦未能察觉问题，是次悲剧令「我对海事处零信心」。

梁淑玲说：「无刑事责任唔代表无人有错！」。汪旭峰摄

怒指无人道歉反互相卸责

梁淑玲续透露，开死因庭前有不少疑问，随著证人作供令她得知更多真相，庭上传召海事专家更能指出若有装水密门，「南丫四号」的下沉时间能以小时计算，足够进行救援。死因研讯令梁淑玲更确认「我一直都知道系唔会有一个绝对嘅凶手」，故展开死因庭后「无话压力大咗、轻松咗，继续都系好愤怒」，而运房局到现时仍未公开内部调查报告更显「身有屎」。

梁淑玲愤慨，「无刑事责任唔代表无人有错！」，海难事故已发生多年，「边个行出来道过歉？」，不少证人更互相推卸责任，令家属不但伤心，更多的是深感愤怒。梁淑玲被问及为何愿意在传媒前表露心声时，回应道「唔讲唔讲就无人讲㗎啦」。梁淑玲深知时隔多年已难追究责任，惟仍期望死因庭会有建议给予涉事各方合适建议，以避免类似事件再发生。

记者：黄巧儿