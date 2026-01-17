《强制举报虐儿条例》下周二生效  孙玉菡料举报数字上升 惟增幅不至于「很夸张」

《强制举报虐待儿童条例》将于下周二正式生效，指明三个界别的25类专业人员列为强制举报者。孙玉菡指参考海外经验，预计法例实施后举报数字将会增加，但研判未必会增加至很夸张的距离。

孙玉菡今（17日）在电台节目形容，条例正式实施犹如「自己个仔出世」，期望法例实施后可为儿童编织一个更阔、更广和更好的保护网。当局已提供培训及资源，协助专业人士辨识是否需举报。

紧急宿位总数增至约400个

他强调，实施强制举报只是第一步，目的是及早介入保护儿童，因此后续支援工作必须做好。政府已准备加大资源，新增两间共提供96个紧急宿位的中心，令紧急宿位总数由300多个增至约400个，增幅约三分之一，预计可帮助超过380名儿童。

社署去年3月资助非政府机构成立6支「保护儿童支援服务队」，孙玉菡指服务队已投入运作，估计可为约4万人次提供支援及辅导，有助及早介入及制止虐儿事件。

此外，政府在大埔宏福苑火灾后，计划全面禁止地盘吸烟。孙玉菡指出，现时若地盘存放易燃物品或火灾风险较高，劳工处人员巡查后可下令禁烟，但此做法与社会期望有落差。当局正修例要求所有新旧及大型维修地盘全面禁烟，且不设吸烟区，违规者将被检控。

住宅内部将豁免于禁烟范围

修例后将由劳工处负责职安健的人员巡查，雇主须制订地盘禁烟流程。若巡查时未当场发现吸烟行为，但地盘内随处可见烟蒂或工人身上有香烟，处方会检视雇主是否已采取防范措施，例如设置香烟存放处或监测镜头。若措施不足，可循相关线索提出检控。无论地盘工人、「大判」或「二判」均可能被控告，工人最高可罚款15万元，雇主或分判商则最高罚款40万元，两者可同时或分别被检控，视责任归属而定。

至于大型维修工程，由于涉及公用地方及住宅范围，建议将住宅内部豁免于禁烟范围，但工人若在公共地方或棚架吸烟，修例后执法人员可发出告票。他又透露当局期望2月初向立法会提交禁烟的修订，若立法会配合，可望迅速通过。

另外，政府自去年起透过比对社署、房署及医管局数据库，识别风险较高的独居及双老长者。孙玉菡表示，目前已透过房署数据，在80多万户中找出1600户高风险长者，医管局亦有通报个案，但数量不多。下一步将扩展至房协辖下房屋及以数据分析找出「三无大厦」内的高风险长者，未来再研究如何识别居于私人楼宇的相关长者。

