宏福苑安置｜若「原址重建」 延长租津10年将耗尽基金 卓永兴：公帑处理须审慎

政府在大埔宏福苑发生火灾后，设立了「大埔宏福苑援助基金」，以支援受影响居民。政务司副司长卓永兴接受传媒访问时表示，截至昨日（15日），基金总额增至44亿元，其中政府早前推出的11项紧急援助计划，涉及拨款约12亿元。目前基金余额约32亿元，将主要用于协助居民长远安置，包括可能的业权收购安排。卓永兴强调，政府对灾后支援的整体投入，将会超出基金现有余额。

苔再延长发放2年租金补助 再增6亿元承担额

政府此前宣布，向每户宏福苑业主发放为期两年、共30万元的租金补助。卓永兴表示，第一期补助已发放予1868户业主。由于部分安置计划的完工时间可能超出两年，政府将考虑延长租金补助期。但他同时指出，基金余额有限，「唔系搣得好耐」，若居民选择需时10年的「原址重建」方案，政府需审慎考虑租金补助期限。

他举例，如果再延长发放两年，涉及再增6亿元承担额，即只剩下26亿元基金用于日后的长远居住方案，但这笔基金并不足够，政府一定需要给予更大的投入。如果按发放10年计算，一户就要用150万元，届时基金已所剩无几，日后或许只能由政府再出钱收购重建的费用，但这是公帑，当局要审慎处理这个问题，不仅要考虑居民需求，也要考虑整个香港社会的意见。

卓永兴透露，宏福苑约4900名受影响居民中，逾3600人入住过渡性房屋，另有700多人暂住酒店或青年宿舍，但他期望入住青年宿舍及酒店的业主与租客，于本月底前完成搬迁。卓永兴解释，酒店住宿属应急用途，最初计划为居民提供至少14天的住宿，就算因应居民实际困难延长时间，但为免影响酒店生意，故领取每月租金补助的居民，可与酒店商讨补差价以继续入住。

至于青年宿舍，卓永兴指，设立原意是为在职青年提供过渡性的住房支持，以较相宜的租金协助他们累积储蓄、发展事业，若本身已领取政府补助却长期占用此类宿位，对其他轮候的青年而言不公平，亦偏离政策初衷。

