财政预算案2026｜ACCA提15建议 倡薪俸税退税上限至1万元 料25/26综合盈余达41亿

特许公认会计师公会（ACCA）香港分会就2026/27年度财政预算案提出15项建议，重点关注加速北都建设、加强香港作为内地企业「出海」平台、加快香港创科发展三大领域，同时兼顾民生和紧守财政纪律，并预测2025/26年度综合盈余将达41亿港元。

倡推家庭佣工费用税务扣减上限3万元

ACCA亦关注民生福祉，建议提高薪俸税的一次性税务宽减额度上限至1万港元；推出家庭佣工费用税务扣减，上限为3万港元；将自愿医保计划下的私营医疗保险扣税上限提高至1.6万港元。另外，积极与娱乐产业及体育馆加强合作，发展「演唱会经济」，将世界级表演转化为推动旅游业及经济活力的长远支柱。

倡推激励政策加速北都建设

ACCA建议推出激励政策加速北都建设，引入三项有利于现金流量的税务亏损处理政策，如集团亏损抵免、亏损结转抵免、初创企业亏损兑现。ACCA亦建议引入合资格可退还税收抵免，以现金激励及吸引符合北都策略愿景的高价值、实质经济项目。

优化税务框架巩固「出海」平台领先地位

ACCA认为，可透过优化税务框架，巩固本港作为内地企业「出海」平台的领先地位，建议推出具竞争力的奖励方案，包括优惠税率和针对非双边协定管辖区的单边税收抵免制度，吸引跨国公司设立区域总部和服务中心，降低跨境营运的双重征收壁垒；亦建议明确应用「提供信贷」测试方法作为确定投资控股公司利息收入来源的关键原则等。

扩大进阶知识产权融资试点规模

创科发展方面，ACCA建议透过税收政策，释放更大的创新潜力，并深化与粤港澳大湾区的融合，配合商业研发速度。同时提出扩大进阶知识产权融资试点规模，资助进阶知识产权和技术转移服务等建议。

料财政盈余达41亿 政府转亏为盈时间提早约3年

ACCA香港分会会长郑杰燊表示，若根据41亿港元盈余的估算，财政储备将维持大约在6,584亿港元，与去年水平相若，较原预测转亏为盈的时间提早约3年。

至于为何预测有盈余，郑杰燊解释指，根据政府25/26财政年度首8个月的数据，收入已达3,718亿元，若以全年原预算收入6,594亿元计算，相当于已完成约56%。对比过往同期表现，收入通常占全年约43%，今年已提前达到较高水平，而经营收入的高峰期通常集中在最后4个月，预计到3月时，收入相对高于预期。

开支控制方面，8个月的开支为4,966亿元，相对全年预算开支8,222亿元，执行率约60%。对照过往同期开支约为63%，大约只有几个百分点的落差。收入增长加上开支控制，令原本8个月综合帐目预计录得的180亿元亏损，转为约40亿元盈余。

记者、摄影：曹露尹

相关新闻：

财政预算案2月25日发表 本年度资本帐目仍录赤字 陈茂波：适度发债支持基建发展

财政预算案2026｜受惠印花税收入 经营帐目可提早恢复盈余 陈茂波：综合帐目仍有赤字压力

财政预算案2026｜长者呻医疗费贵 宁挨病拒复诊 家长冀增书簿津贴