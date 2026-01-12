黎智英案│控方指从犯证人张剑虹 陈沛敏 杨清奇 若自动有效地防止犯罪结果发生 或揭发他人罪行可减轻处罚

《苹果日报》6名前高层早已在2022年承认，与「主脑」壹传媒创办人黎智英串谋勾结外国或境外势力危害国家，即于反修例风波前后、疫情期间及《港区国安法》实施前后，透过《苹果日报》发布161篇煽动文章。《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前社论主笔杨清奇（笔名李平）以从犯证人身份出庭作供顶证黎智英，而张剑虹、陈沛敏及《苹果日报》前执行总编辑林文宗则依赖《香港国安法》第33条指，若被告自动有效地防止犯罪结果发生、如实供述自己的罪行、揭发他人犯罪行为，便可减轻处罚。

《苹果》6高层由2021年被捕还押至今

控方律政司副刑事检控专员周天行依次交代6名被告张剑虹、陈沛敏、罗伟光、林文宗、冯伟光及杨清奇的背景，6人均由2021年被捕还押至今。前《苹果》社长及行政总裁张剑虹在香港出生，拥有新闻及传播学士学位，单身，身体情况正常；前《苹果》副社长陈沛敏为工商管理学学士，前《苹果》总编辑罗伟光没有刑事定罪记录，拥有大学学位。

前《苹果》执行总编辑林文宗曾有醉酒驾驶电单车的定罪记录，拥有学士及硕士学位；前《苹果》英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（笔名卢峰），拥有社会科学、新闻及传播学士学位，新闻学哲学、文学硕士(国际研究)硕士；被告杨清奇（笔名李平）在内地出生，没有刑事定罪记录，曾在《苹果日报》 任职资深记者，其后晋升为社论主笔。

控方透露，3名被告张剑虹、陈沛敏及林文宗均依赖《国安法》第33条，即若3人曾自动有效地防止犯罪结果发生、如实供述自己的罪行、揭发他人犯罪行为，便可获得减刑。法官李运腾问辩方张剑虹何时曾开始「防止犯罪结果发生」，代表被告张剑虹求情的大律师刘卓言指出，黎智英欲邀请美国前陆军副参谋长基恩（Jack Keane）作其访谈节目《Live Chat with Jimmy Lai》的嘉宾时，张剑虹曾向黎智英指此举「会唔会好敏感？」，欲阻止黎智英邀请基恩作客。

求情指张剑虹仅听从指令行事角色轻微

大律师刘卓言提出，63岁张剑虹在案中的角色仅是轻微犯罪者，黎智英才是案件主脑，故认为张剑虹的刑期理应低于黎智英，建议法庭减刑一半至三分之二。法官李运腾同意指当然黎智英罪责比张剑虹更重。刘卓言另称，张剑虹仅是《苹果日报》前社长及行政总裁，听从指令行事，没有权力选择方向。

大律师刘卓言续指，张剑虹有良好品格，曾捐款500万元予「苹果日报慈善基金」，以协助贫困人士及没有资金就医的癌症患者。而张剑虹自中学阶段已成为基督徒，参与不同服务活动，遵从圣经的教诲，每月捐赠薪金的十分之一予教会。另外，张剑虹曾任中文大学兼职及全职新闻学大学教授，以孕育下一代。张剑虹已显示出巨大悔意，其角色比较被动，仅听从指示行事，其刑期应低于黎智英，望法庭轻判。

案件明续。

案件编号：HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦 黄巧儿