宏福苑安置︱灾民获赠逾1700部电脑 安置方案意见不一 有人首选颂雅路西：唔想一抬头就睇到旧址

保良局连同希慎兴业及理文造纸昨日（11日）起，一连两日向宏福苑居民捐赠共1,715部手提电脑及平板电脑。《星岛头条》记者今午（11日）到领取点观察保良局田家炳小学，不少居民到场领取物资，有人神情平静，带同两个儿子前来领取电脑；亦有居民与街坊久别重逢，互相问候叙旧，握手寒暄。对于讨论得沸沸扬扬的安置方案，有居民指首选颂雅路西选址，原因是「距离宏福苑稍微远啲，心情不至于太难受。」

有人撑广福公园安置：交通便利程度相近

主办单位下午二时起派筹，大约100人前来领取电脑或平板电脑，居民按座数在学校室内操场轮候工作人员叫筹。居民马先生表示，今次领取流程顺利，主办单位安排妥当，电脑对之后工作有帮助，称赞「几贴心」。被问到如何看待安置方案，马先生就称当下仍在思考，但会认真权衡每个方案利弊，「始终系长远的事，政府都要畀时间我哋考虑清楚。」

前来领取手提电脑的张先生则支持原区安置，且倾向颂雅路西选址，因为已对大埔区内环境熟悉，「几十年啦，咩都熟悉同惯咗」。他认为，颂雅路西选址周边生活配套尚可，距离火车站亦有交通接驳工具，且较宏福苑有一定距离，「都唔想咁近一抬头就睇到，心情真系唔好。」

同样领取手提电脑的钟先生称，今次领取电脑过程「几快脆」，流程亦便利。谈到长远安置安排的初步意愿，他就指会支持广福公园选址，因交通便利程度和宏福苑相若，更容易适应，「始终𠮶头更近火车站，交通上会更方便，同之前分别最小。」

记者：谢宗英

摄影：陈浩元