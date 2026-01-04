居屋2025︱锦田汇熙苑享「双铁路」优势 步行数分钟即达锦上路站 最平$180万做业主  即睇伙数/呎价/交通/配套/校网

【居屋2025/汇熙苑/裕丰苑/朗风苑/启阳苑/影辉苑】房委会公布「居屋2025」，共推出5个新建屋苑，分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，合共提供8,361个单位，预计2026年第二季开始接受申请。本期居屋继续以市价七折定价，售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。单位实用面积介乎约281至560平方呎，当中约2成半为大单位（443至560平方呎）。

居屋2025．汇熙苑︱楼花期仅约一年 同期最短

位于元朗锦田南的汇熙苑邻近港铁锦上路站，提供960个单位，面积介乎281至449平方呎，以市价七折发售，售价约180万至345万港元。项目预计于2027年8月底落成。而「居屋2025」预计于2026年第二季接受申请、第四季拣楼，因此楼花期仅约一年，为同期居屋中最短，适合急于「上车」的买家。

伙数：960伙

实用面积：281呎至449呎

单位分布：8成半为中小型单位（281呎至389呎）、1成半为大单位（443呎至449呎）

售价：180万元至345万元

关键日期：2027年8月31日

相关新闻：居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！

居屋2025 ‧ 五大新屋苑面积、伙数、售价 发展项目

/位置 实用面积\*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 汇熙苑

锦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

–

345万元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 总数: 960 裕丰苑

东涌

汇东街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

–

340万元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 总数: 2 018 朗风苑

屏山

朗风街 27.3 294 38 (2%) 169万元

–

339万元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 总数: 1 870 启阳苑

启德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

–

480万元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 总数: 1 840 影辉苑

将军澳

影业路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

–

423 万元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 总数: 1 628 「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316

备注:

\* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

^ 街道名称待定。

返回目录

居屋2025．汇熙苑︱毗邻锦上路站 拥「双铁路枢纽」前景

汇熙苑的主要优势在于其交通条件。该项目是目前新界所有居屋中，距离港铁站最近的屋苑，住户可步行前往锦上路站。由该站出发，前往尖沙咀（尖东站）车程约为20分钟，前往金钟站则约需34分钟，能快速连接市中心区。此外，汇熙苑毗邻锦上路公共运输交汇处，居民可乘77K巴士往上水，或搭乘268线至大榄隧道转车站，再转乘其他巴士线往九龙或港岛。交汇处亦设有跨境非专营巴士直达皇岗口岸，方便往返内地。

港铁预计北环线将于2034年竣工，连接古洞站与锦上路站，全长约10.7公里，中途设新田、牛潭尾及凹头三个车站。通车后，从锦上路站至古洞站只需约12分钟，相比目前繁忙时间路面车程60至80分钟，效率大幅提升。同时，古洞站至上水站仅需约3分钟，远快于现时路面约15分钟的车程。

政府于《施政报告》中明确表示，将全力推进北部都会区的发展。汇熙苑正坐落于「高端专业服务和物流枢纽」区域内，未来北环线落成后，屋苑将享「双铁路优势」，往返新界东北、新界西北及市区的便捷度将大大提高。

相关新闻：北环线︱港铁北环线拟建支线 设皇岗口岸、河套站 不迟于2034年与主线同步开通

返回目录

居屋2025．汇熙苑︱呎价与同区私楼相比仅为4成6

项目以市价七折发售，平均呎价约7,150港元。绿表买家可申请最高95%按揭，白表则为90%。以最低售价180万港元单位计算，绿表买家首期仅需9万港元，假设利率3.25%、还款期30年，月供约7,442港元。参考同区指标私人屋苑「柏珑」10至12月间平均成交呎价15,460港元，汇熙苑以呎价约7,150港元发售，仅为其约46%。

返回目录

居屋2025．汇熙苑︱配套尚未成熟 依赖20分钟步程外锦田市中心

汇熙苑周边生活配套仍在发展阶段，食肆选择有限，最邻近的餐厅集中于盈汇坊，约10分钟步程。而较多样化的餐饮选择则需前往锦田市中心，步行距离约20分钟。居民的日常购物与餐饮需求目前仍主要依赖锦田市中心及元朗区，「买餸」需求主要依靠锦田街市及附近的大型超级市场，同样需步行约20分钟。

休闲设施方面，区内现有去处较少，邻近的「菠萝园」提供近距离接触羊驼的体验，并设有儿童游乐设施。锦田一带亦保留特色景点，如红砖屋市集及壁画村。医疗配套则主要依赖博爱医院，区内诊所分布较疏，同样需步行至锦田市中心。

不过，随著港铁锦上路站上盖发展大型商场（总面积约43万平方呎），预计未来将提供戏院、超市及各类餐饮设施，加上附近公营房屋单位亦将分批落成，区内人口与商业活动将显著增长。同时，根据锦田南分区计划大纲图，区内已预留约 8.8 公顷土地作「政府、机构或社区」用途，并规划3.2 公顷为休憩用地，未来将陆续兴建两间小学、安老院舍及地区康健中心等设施，有望全面改善社区生活配套。

返回目录

居屋2025．汇熙苑︱属74校网 未能「就近入学」成痛点

在教育配套方面，汇熙苑隶属于小学74校网，中学则属元朗区。现阶段，锦田区内的中小学选择有限，家庭多需「跨区」至元朗或朗屏市中心一带就读。然而，区内涵盖多所知名小学，例如光明英来学校及钟声学校等。随著锦田区内两所小学落成，预期将为汇熙苑及邻近居民提供更多「就近入学」机会。此外，元朗区拥有多所传统英文中学，共10间band1中学，其中如新界乡议局元朗区中学等校，其学业表现在全港中学中位居前列，为区内学生提供优质升学选择。

返回目录

相关新闻：

居屋2025｜屏山朗风苑配套成熟 高层享开扬山景 噪音问题或成痛点 即睇伙数/呎价/交通/配套

居屋2025︱「楼王」启德启阳苑 一分钟直达宋皇台站 坐享体育园配套 即睇呎价/交通/零售/校网

居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请

居屋2025｜逾9700新单位售价150万至480万 白表入息及资产限额不变 明年第二季接受申请

记者：郭文卓