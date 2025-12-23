Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！

社会
更新时间：08:00 2025-12-23 HKT
发布时间：08:00 2025-12-23 HKT

居屋2025｜香港房屋委员会（房委会）公布「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」的最新安排，逾9,700个新单位售价介乎150万至480万元，计划将于2026年第二季同步接受申请。当中，位于启德沐和街的「启阳苑」是唯一市区新屋苑，邻近港铁宋皇台站和启德体育园，势成今期居屋「楼王」。《星岛头条》整合居屋2025懒人包，让读者一文睇清单位详情、申请资格及重要新措施！

居屋2025｜单位地点及售价 启德启阳苑成市区楼王

「居屋2025」将推售5个新发展项目，合共提供超过8,300个单位。单位分布于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，分别为：

区域/地点 屋苑名称 位置
锦田 汇熙苑 邻近港铁锦上路站
东涌汇东街 裕丰苑 邻近东涌翔东邨
屛山朗风街 朗风苑 邻近元朗朗屏邨
启德沐和街 启阳苑 邻近港铁宋皇台站
将军澳影业路 影辉苑 邻近将军澳医院、坑口邨

四分之一为大单位 售价以市价七折定价

实用面积介乎约281至560平方呎，当中约四分之一为实用面积介乎443至560平方呎的大单位。

售价方面，房委会以市价七折定价，单位售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。若以承造九成按揭、还款期30年及利率3.5%计算，每月按揭还款额约11,200元。超过一半单位将采用「开门见光」新设计，优化空间使用。

居屋2025推售的新单位
发展项目
/位置		 实用面积*
(约)		 单位数目
(占单位总数的百分比)		 售价范围
(约)		 预计
关键日期#
(平方米) (平方呎)
汇熙苑
锦田^		 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

345万元		 2027年
8月31日
34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%)
41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%)
总数: 960  
裕丰苑
东涌
汇东街		 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

340万元		 2027年
9月30日
34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%)
42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%)
总数: 2 018  
朗风苑
屏山
朗风街		 27.3 294 38 (2%) 169万元

339万元		 2028年
7月31日
36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%)
45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%)
总数: 1 870  
启阳苑
启德
沐和街		 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

480万元		 2028年
10月31日
34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%)
43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%)
总数: 1 840  
影辉苑
将军澳
影业路		 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

423 万元		 2028年
12月31日
35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%)
41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%)
总数: 1 628  
「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316  

备注:

* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

^ 街道名称待定。

返回目录

绿置居2025｜单位地点及售价

「绿置居2025」将推售位于九龙湾宏照道的「盛致苑」（位置邻近丽晶花园），提供超过1,467个单位，实用面积介乎约280至469平方呎，当中约四分之一为447至469平方呎的大单位。此外，亦会推售新一批租者置其屋计划回收单位。

绿置居单位将以市价六折出售，售价介乎约168万至354万元，平均售价约268万元。若承造九成半按揭、还款期30年及利率3.5%计算，每月按揭还款额约11,400元。

绿置居2025推售的新单位
发展项目
/位置		 实用面积*
(约)		 单位数目
(占单位总数的百分比)		 售价范围
(约)		 预计
关键日期#
(平方米) (平方呎)
盛致苑
九龙湾
宏照道		 26.0 - 27.1 280 - 292 336 (23%) 168万元

354万元		 2026年
9月30日
34.9 - 37.0 376 - 398 792 (54%)
41.5 - 43.6 447 - 469 339 (23%)
总数: 1 467  

返回目录

居屋2025｜申请资格、入息及资产限额

房委会将于2026年第二季同步接受「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」的申请。

就「居屋2025」及「白居二2025」的白表申请者，入息及资产限额维持不变：

  • 家庭申请者： 每月入息限额为60,000元，资产限额为1,230,000元。
  • 一人申请者： 每月入息限额为30,000元，资产限额为615,000元。

返回目录

居屋2025｜5大重要新措施

为协助市民置业及青年向上流动，房委会推出多项新措施及优化安排：

  1. 调整绿白表配额比例： 绿表与白表申请者的配额比例由40：60调整至50：50。
  2. 增设「青年计划（居屋）」： 40岁以下的白表青年家庭及一人申请者将获发多一个抽签号码。
  3. 照顾连续申请者： 连续两次申请同一类别资助出售单位而未能成功的申请者，将获发多一个抽签号码（居屋和绿置居分开计算）。
  4. 放宽转售限制： 资助出售单位于公开市场的转售限制年期，由首次转让日期起计的15年缩短至10年。
  5. 增加「白居二」配额： 「白居二2025」配额增至7,000个，其中2,000个将预留予青年申请者。

返回目录

