居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！

居屋2025｜香港房屋委员会（房委会）公布「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」的最新安排，逾9,700个新单位售价介乎150万至480万元，计划将于2026年第二季同步接受申请。当中，位于启德沐和街的「启阳苑」是唯一市区新屋苑，邻近港铁宋皇台站和启德体育园，势成今期居屋「楼王」。《星岛头条》整合居屋2025懒人包，让读者一文睇清单位详情、申请资格及重要新措施！

「居屋2025」将推售5个新发展项目，合共提供超过8,300个单位。单位分布于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，分别为：

区域/地点 屋苑名称 位置 锦田 汇熙苑 邻近港铁锦上路站 东涌汇东街 裕丰苑 邻近东涌翔东邨 屛山朗风街 朗风苑 邻近元朗朗屏邨 启德沐和街 启阳苑 邻近港铁宋皇台站 将军澳影业路 影辉苑 邻近将军澳医院、坑口邨

四分之一为大单位 售价以市价七折定价

实用面积介乎约281至560平方呎，当中约四分之一为实用面积介乎443至560平方呎的大单位。

售价方面，房委会以市价七折定价，单位售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。若以承造九成按揭、还款期30年及利率3.5%计算，每月按揭还款额约11,200元。超过一半单位将采用「开门见光」新设计，优化空间使用。

居屋2025推售的新单位 发展项目

/位置 实用面积*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 汇熙苑

锦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

–

345万元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 总数: 960 裕丰苑

东涌

汇东街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

–

340万元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 总数: 2 018 朗风苑

屏山

朗风街 27.3 294 38 (2%) 169万元

–

339万元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 总数: 1 870 启阳苑

启德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

–

480万元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 总数: 1 840 影辉苑

将军澳

影业路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

–

423 万元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 总数: 1 628 「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316

「绿置居2025」将推售位于九龙湾宏照道的「盛致苑」（位置邻近丽晶花园），提供超过1,467个单位，实用面积介乎约280至469平方呎，当中约四分之一为447至469平方呎的大单位。此外，亦会推售新一批租者置其屋计划回收单位。

绿置居单位将以市价六折出售，售价介乎约168万至354万元，平均售价约268万元。若承造九成半按揭、还款期30年及利率3.5%计算，每月按揭还款额约11,400元。

绿置居2025推售的新单位 发展项目

/位置 实用面积*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 盛致苑

九龙湾

宏照道 26.0 - 27.1 280 - 292 336 (23%) 168万元

–

354万元 2026年

9月30日 34.9 - 37.0 376 - 398 792 (54%) 41.5 - 43.6 447 - 469 339 (23%) 总数: 1 467

房委会将于2026年第二季同步接受「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」的申请。

就「居屋2025」及「白居二2025」的白表申请者，入息及资产限额维持不变：

家庭申请者： 每月入息限额为60,000元，资产限额为1,230,000元。

每月入息限额为60,000元，资产限额为1,230,000元。 一人申请者： 每月入息限额为30,000元，资产限额为615,000元。

为协助市民置业及青年向上流动，房委会推出多项新措施及优化安排：

调整绿白表配额比例： 绿表与白表申请者的配额比例由40：60调整至50：50。 增设「青年计划（居屋）」： 40岁以下的白表青年家庭及一人申请者将获发多一个抽签号码。 照顾连续申请者： 连续两次申请同一类别资助出售单位而未能成功的申请者，将获发多一个抽签号码（居屋和绿置居分开计算）。 放宽转售限制： 资助出售单位于公开市场的转售限制年期，由首次转让日期起计的15年缩短至10年。 增加「白居二」配额： 「白居二2025」配额增至7,000个，其中2,000个将预留予青年申请者。

