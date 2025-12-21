宏福苑五级火｜麦美娟指委任管理人不取代法团权力 社会「不应被一啲谣言破坏」

政府日前就大埔宏福苑五级大火，引用《建筑物管理条例》第31条，向土地审裁处申请解散现有业主立案法团管理委员会，委任华懋集团旗下合安管理有限公司为委任管理人。民政及青年事务局局长麦美娟强调，解散现有业主立案法团管理委员会，业主立案法团仍然存在，委任管理人仅取代管委会职能，不会取代法团的法定权力。

正研究中期及长远住房方案

麦美娟今日（21日）在电台节目中解释，目前宏福苑受灾居民面对的问题与诉求不尽相同，例如八幢大厦中有一幢「宏志阁」未受火灾波及；而法团管委会需处理的事务相当复杂，包括大型维修工程后续、相关合约、法律问题、保安与园艺合约、保险赔偿，以及基金户口结余等，并非一般管委会所能应付。相关委任工作是按法例进行，当局在决定委任管理人时亦已考虑到多个因素，包括要有能力提供专业服务，同时减轻业主的财政负担。

她续称，委任管理人是为协助居民处理火灾后的各项管理及后续事宜，加上目前协助法团签约的管理公司将于年底约满，且续约情况未明，政府希望确保法团运作不受影响，因此委托专业机构协助业主决策。她重申，管理人不会收取行政费，以减轻业主财政负担。

麦：社会要同心团结 「唔好受到一啲谣言破坏」

她指出，若土地审裁处批准申请，管理人可依法取得法团资料，包括管委会签署的各类合约、保单内容、银行户口余额等，继而聘请专业人士审视法律程序，向业主提供全面意见。但任何行动仍须根据《建筑物管理条例》召开业主大会并获同意方可推行。同时，民政事务总署将成立专责小组，联同合安管理有限公司跟进屋苑管理工作。合安拥有近40年营运经验，具备专业知识及管理能力，管理人须每月向政府提交报告，每三个月向土地审裁处汇报进度，并将透过简介会及热线与业主保持沟通，确保过程透明高效，让所有业主掌握资讯。

麦美娟亦回应网上传言，指此次委任管理人并不会影响相关调查工作，强调调查仍会继续，绝不「放生」须负责的人士。她引述特首说法，表示调查必会深入进行，务求令责任者承担后果。

麦美娟补充，现阶段除应急住宿安排外，政府正研究中期及长远住房方案，协助四类业主：包括暂住青年旅舍或酒店者、已入住房委会过渡房屋、房协项目或中转屋者，以及原依赖出售宏福苑单位维生的业主。政府将提供为期两年、每年15万元的租金补助，若业主在期间获永久安置或接受其他方案，补助便会停止。

麦美娟又指，艰难时期社会面对不同挑战，大家面对突如其来的工作，不同人包括政府同事压力都很大，希望大家同心团结，「唔好受到一啲人谣言嘅破坏」。

