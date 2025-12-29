Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅

社会
更新时间：07:01 2025-12-29 HKT
发布时间：07:01 2025-12-29 HKT

【2026加价/加风/公共服务/中电/港灯/巴士/麦当劳/公屋/加价】临近2026年，「加风」四起，本港各重大公共服务均有加价，公营医院将于2026年1月1日起实施新的收费改革，届时住院服务、急症室、门诊服务（街症）、药物等收费均会加价。不过，中电和港灯则在元旦日减电费。《星岛头条》一文整合2026年衣食住行的加减价资讯。

2026加价︱公立医院收费改革

1. 急症室收费从180元增至400元 危殆、危急豁免收费

医院管理局辖下的18间公立医院的急症室，为需要紧急服务的病人提供诊症及治疗。市民到达急症室后，分流护士会根据病情将病人分为危殆、危急、紧急、次紧急、非紧急，有关收费将更改为：

类别 2026年1月1日后收费 现有收费
危殆 豁免收费 180
危急 豁免收费 180
紧急 400 180
次紧急 400 180
非紧急 400 180

2. 急症住院费增至300元  住院费加至200元增幅达1倍

服务 2026年1月1日后收费 现有收费
急症室住院费用 取消入院费 入院费75元
每天住院300元 每天120元

（疗养/康复、护养及精神科病床）

住院费用

 每天200元 每天100元
日间程序及治理 取消入院费 入院费75元
每天250元 195元
日间医院(老人科、复康) 每天100元 每次诊症60、55元
社康护理服务 (精神科) 免费 免费
精神科日间医院 免费 免费

3. 普通科门诊诊金升200% 药物需额外付款

服务 2026年1月1日后收费 现有收费
专科门诊 每次诊症250元 首次诊症135元，其后每次诊症80元
每项药物20元，最多提供4星期药物 每种药物15元

家庭医学门诊服务，包括普通科门诊及家庭医学专科门诊

 每次诊金150元 每次诊症50元
每项药物5元，最多提供4星期药物 不另外收费

4. 非紧急放射诊断、病理检验服务收费由50至500元不等

政府亦表示需要引入按项共付概念，非紧急放射诊断及病理检验服务收费由50至500元不等

专科门诊病理检验服务：

项目 包含类别例子 费用
基础项目 血红素，肝功能 免费
进阶项目 基因检测等 50元
高端项目 200元

非紧急放射造影服务：

包含类别例子 费用
基础项目 X光检查 免费
进阶项目   250元
高端项目 磁力共振 500元

不过，政府指住院病人住院期间和急症室病人的紧急放射诊断及病理检验服务、药物维持免费。

5. 每人每年设1万元收费上限 加大药械安全网

政府亦强调，改革会加强医疗保障，措施包括：

  1. 优化费用减免机制：放宽申请资格及涵盖范围和期限，预计合资格受惠人数会由现时约30万增加至约140万。
  2. 增设每人每年1万收费上限：适用于所有收费项目，预计约70000名因病情需经常使用医院服务的重病病人受惠。
  3. 加强危重病人药械保障：加快引入更多有效创新药械，放宽安全网申请资格，让更多中等收入家庭病人可获安全网资助购买自费药械，而现时获部分资助的病人亦可获得更多资助。

不过，当局补充，「1万元上限」需由病人主动向医务社工申请，并由医管局计算该年度是否已用足1万元，如花费超出1万元便会退回差额，并在该年度不再收费。

返回目录

药费

专科门诊

  • 每种药物20元、以4星期为收费单位
  • 家庭医疗服务每种药物5元、以4星期为收费单位。

返回目录

诊症

专科门诊服务（包括综合诊所及专职医疗诊所）

家庭医学诊所服务（包括综合诊所）

  • 首次250元及每次150元。

6. 符合资格人士「公立医院公众服务」新收费 

符合资格人士于2026年1月1日使用医管局的公立医院公众服务，将会有新收费表，详情如下︰

服务 调整后收费
住院服务 急症病床 病床每日$300
疗养∕复康、护养及精神科病床 病床每日$200
门诊服务

急症室

 每次诊症$400*

专科诊所(包括综合诊所及专职医疗诊所)
- 诊症
- 处方药物

 每次诊症$250
每种药物$20，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
家庭医学诊所(包括综合诊所)
- 诊症
- 处方药物		 每次诊症$150
每种药物$5，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
接受注射或敷药  每次服务$50
社区服务 社区老人评估小组诊症服务
- 诊症
- 处方药物		 每次诊症$100
每种药物$20，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
社康护理服务(普通科) 每次服务$100
社区专职医疗服务  每次服务$100
精神科社康护理服务 免费
日间医院
／日间程序		 精神科日间医院 免费
老人科日间医院 每次诊症$100
复康日间医院 每次诊症$100
肿瘤科或肾科诊所 每次诊症$250
在日间医疗设施接受日间程序及治理 每次诊症$250
病理学检验服务
(适用于专科
门诊)		 - 基础项目
- 进阶项目
- 高端项目		 免费
每种服务$50
每种服务$200
非紧急放射科 服务 - 基础项目
- 进阶项目
- 高端项目		 免费
每种服务$250
每种服务$500

*急症室分流为第I类(危殆)及第II类(危急)分流类别的病人可获豁免缴费，其他已缴费的病人如在接受医生诊症前离开急症室，可于急症室登记后24小时内提出申请退回$350。

相关新闻：

公院收费改革方案明出炉 急症室非紧急病人收费达400元 设封顶机制每年付1万元诊金连药费

公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情 1万元上限措施是甚么？

返回目录

2026加价︱2元乘车优惠   2026年4月起实施「2元2折」优惠

  • 2026年4月实施
  • $10以上车程：按原票价的20%（2折）收费 
  • 程数限制：每月上限240程(约每日8程) 
  • $10或以下车程：缴付$2 

相关新闻：长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？

返回目录

 

2026加价︱DSE增考试费4% 日校考生报6科需$3630

  • 2026年DSE最新收费加幅约4%
  • 语文科及其他科目费用分别为$777元及$519，日校考生报考6科（包括中、英文科）考试费用为$3630
  • 自修生报名费由$572增加至$595，自修生身份亦设两级科目费，非香港永久居民语文科目每科收1377元，其他科目收1119元。
  • 若考生非永久居民，从未应考文凭试，或明年1月1日未满19岁，以自修生名义报考，要额外缴交$2000「特殊报考申请费」。
  • 内地考场报名费则由$2059升至$2500。

相关新闻：DSE加价︱考试费加4% 语文科加价29元 报6科须付3490元

返回目录

语文科及其他科目费用分别为$777元及$519，日校考生报考6科（包括中、英文科）考试费用为$3630。考评局图片
语文科及其他科目费用分别为$777元及$519，日校考生报考6科（包括中、英文科）考试费用为$3630。考评局图片
若考生非永久居民，从未应考文凭试，或明年1月1日未满19岁，以自修生名义报考，要额外缴交$2000「特殊报考申请费」。考评局图片
若考生非永久居民，从未应考文凭试，或明年1月1日未满19岁，以自修生名义报考，要额外缴交$2000「特殊报考申请费」。考评局图片
自修生报名费由$572增加至$595。考评局图片
自修生报名费由$572增加至$595。考评局图片
考试局文件截图
考试局文件截图

 

2026年DSE最新收费加幅约4%。资料图片
2026年DSE最新收费加幅约4%。资料图片

2026加价︱违例泊车加至400元  19项违例项目罚款上调五成

  • 违例泊车的定额罚款额由现时$320调高至$400
  • 其他与道路安全和交通挤塞相关的19项违例事项的定额罚款额增加至$480至$1,500元不等
项目 描述 现时定额罚款额 增加的定额罚款额
1 以比速度限制高出每小时15公里或以下的速度驾驶 $320 $480
2 以比速度限制高出逾每小时15公里的速度驾驶，但第2A或2B项适用的情况除外 $450 $675
2A 以比速度限制高出逾每小时30公里的速度驾驶，但第2B项适用的情况除外 $600 $900
2B 以比速度限制高出逾每小时45公里的速度驾驶 $1,000 $1,500
6 驾驶未获发牌照的车辆 $450 $675
9 非法进入黄色方格路口 $400 $600
9A 非法进入交通灯控制的黄灯过路处 $320 $480
10 横过连续双白线或附有虚线的连续白线 $450 $675
12 在限制区内让乘客上落 $560 $840
13 在限制区内装卸货物 $450 $675
14 没有遵从交通灯的指示 $600 $900
16 没有让斑马线上的行人先行 $450 $675
17 没有为学校交通安全队员而停车 $450 $675
18 车辆作“U”字形转向导致阻碍 $400 $600
18A 在汽车移动时，使用流动电话或其他电讯设备或该等电话或设备的附件  $400 $675
20 未经授权而在巴士站、公小巴站、车队的土停车处或公共小巴的巴士站等地方停车 $400 $600
26 没有遵从交通标志 $450 $675
27 短暂违例泊车 $450 $675
48 公共巴士、公小巴或的士上落乘客时停车超过所需的时间 $400 $600

注：按第 240 章附表中的项目编号和描述。

相关新闻：违泊「牛肉干」罚款将加至400元 9.28起泊车咪表收费加至每15分钟4元 （附详情）

返回目录

19项违例项目罚款上调五成。
19项违例项目罚款上调五成。

 

政府上调多项交通相关费用。资料图片
政府上调多项交通相关费用。资料图片
违泊「牛肉干」将落实加价。资料图片
违泊「牛肉干」将落实加价。资料图片
与道路安全和交通挤塞相关的19项违例事项的定额罚款额增加至$480至$1,500元不等。资料图片
与道路安全和交通挤塞相关的19项违例事项的定额罚款额增加至$480至$1,500元不等。资料图片

 

违例泊车的定额罚款额由现时$320调高至$400。资料图片
违例泊车的定额罚款额由现时$320调高至$400。资料图片

2026加价︱国泰加燃油附加费

国泰航空已宣布，将从2026年1月1日起，调高客运燃油附加费。 

航线 2025年12月31日或之前 2026年1月1日起 增幅
短途 HK$142 HK$191 HK$49
长途 HK$569 HK$767 HK$198
  • 短途航线：包括往来香港与亚洲地区，如日本、韩国、台湾、泰国等地的航班。 
  • 长途航线：涵盖由香港出发至西南太平洋、北美、欧洲、中东及非洲等地的航班。

返回目录

国泰航空已宣布，将从2026年1月1日起，调高客运燃油附加费。资料图片
国泰航空已宣布，将从2026年1月1日起，调高客运燃油附加费。资料图片

2026加价︱中九龙干线全线开通后收8元隧道费

中九龙干线（油麻地段）已于 2025 年 12 月 21 日通车，初期暂不收费。九龙湾段全线预计于2026年年中完工通车后，整段中九龙干线将会开始收费，隧道费为8港元。

相关新闻：隧道加价｜香港仔隧道、城门隧道9.21起加价至8元 中九龙干线通车后收8元

返回目录

2026减价︱中电元旦平均净电价下调2.6%  港灯电费下调 2.2%

  • 中电：平均净电价将下调2.6%至每度电140.6港仙。燃料调整费将下调6.9港仙至每度电39.4港仙，平均基本电价则上调至每度电101.2港仙。 
  • 港灯：１月平均净电费为每度电 163.3仙，减幅为 2.2%，燃料调整费为每度电 35.4 仙下调 8.7 仙，基本电费为每度电 127.9 仙，较2025年上调5仙

相关新闻：减电费︱两电明年减电费 中电平均净电费减2.6% 港灯减2.2%

返回目录

中电元旦平均净电价下调2.6%。资料图片
中电元旦平均净电价下调2.6%。资料图片
港灯电费下调 2.2%。资料图片
港灯电费下调 2.2%。资料图片

 

中电元旦平均净电价下调2.6%。资料图片
中电元旦平均净电价下调2.6%。资料图片

 

港灯电费下调 2.2%。资料图片
港灯电费下调 2.2%。资料图片
两家电力公司将下调电价。资料图片
两家电力公司将下调电价。资料图片

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
15小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
13小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
14小时前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
13小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
22小时前
牛头角安基商场爆咸水管变「水舞间」 商户叹损失惨重：啲货全部唔要得
突发
9小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
22小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT