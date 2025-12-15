黎智英案｜消防处 : 尊重并支持法庭依法判决 坚定保障市民生命财产安全
消防处就今日高等法院原讼法庭裁定黎智英「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及「串谋发布煽动刊物罪」罪成，表示尊重并支持依法作出的判决。
在2019年「黑暴」期间，市民不断面对被煽动的激进示威者肆意四处堵路、纵火和投掷汽油弹等严重威胁，消防处始终恪守职责，全力扑灭火灾、救援伤者，亦有属员自愿加入特务警察队伍协助执行止暴制乱任务，共同守护社区安全。
消防处坚信法治是香港繁荣稳定的基石。该处会坚定不移地支持特区政府依法维护社会秩序，保障市民生命财产安全，并继续协助坚决维护国家安全与香港的社会安定。
