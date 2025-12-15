Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜消防处 : 尊重并支持法庭依法判决 坚定保障市民生命财产安全

更新时间：21:35 2025-12-15 HKT
发布时间：21:35 2025-12-15 HKT

消防处就今日高等法院原讼法庭裁定黎智英「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及「串谋发布煽动刊物罪」罪成，表示尊重并支持依法作出的判决。

在2019年「黑暴」期间，市民不断面对被煽动的激进示威者肆意四处堵路、纵火和投掷汽油弹等严重威胁，消防处始终恪守职责，全力扑灭火灾、救援伤者，亦有属员自愿加入特务警察队伍协助执行止暴制乱任务，共同守护社区安全。

消防处坚信法治是香港繁荣稳定的基石。该处会坚定不移地支持特区政府依法维护社会秩序，保障市民生命财产安全，并继续协助坚决维护国家安全与香港的社会安定。

黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 警方法院外严密布防 确保首宗勾结外力案裁决顺利进行

黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒

