黎智英案丨法官斥黎供词自相矛盾 文字讯息铁证如山 证实黎促美制裁中港

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司被控串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物共3罪，今被裁定全部罪成。3名《香港国安法》指定法官指出，黎智英的WhatsApp讯息、Signal讯息、推文（tweet）及电邮等文字讯息，全均强力佐证控方证人证供，清晰显示黎智英与其他串谋者等关系及想法，有助法庭断定具争议性的事实议题。相反，黎智英出庭自辩时多处自相矛盾、前后不一、闪烁其词和不足为信，故法官拒绝接纳黎智英的证供。

Mark Simon协助与美副总统彭斯等会面进行游说

从涉案WhatsApp讯息可见，黎智英的助手Mark Simon一直在幕后致力为黎智英办事，包括安排到美国华盛顿与美国官员会面。Mark Simon曾在2019年6月20日通知黎智英他们正在取得华盛顿方面的时间表，同月28日再告知「我们已在白宫安排两次会面，时任美国国安顾问博尔顿（John Bolton）已确认，你会收到Bolton助手发出的电邮」；黎智英最终在同年7月于华盛顿与时任美国副总统彭斯、时任美国国务卿蓬佩奥会面，提出对香港制裁、封锁和敌对行动的请求。

至2019年9月23日，Mark Simon再次向黎智英发讯息，内容涉及安排黎智英与美国总统特朗普、时任美国众议院院长佩洛西及时任美国参议员鲁比奥等人会面。法官指，毫无疑问，Mark Simon 这位「神秘人物」，在黎智英与美国官员之间穿梭往来，协助黎智英游说和寻求美国政府支持。

Mark Simon协助黎智英游说和寻求美国政府支持。资料图片

黎智英2019年曾走美与时任国务卿蓬佩奥见面。

佩洛西曾与黎智英会面。

向法庭申保释隐瞒赴美目的之一与美官员会面

其后，美国总统特朗普签订《香港人权与民主法案》，黎智英曾透过 WhatsApp 向时任苹果动新闻平台总监张志伟表示：「非常之好！依家所有人都可以松一口气！」。黎智英也在他与李柱铭和Mark的WhatsApp群组内表示，特朗普清楚知道香港在中美贸易谈判中是多么有力的筹码，新的「冷战」正式揭幕，香港将会获得更多抗争资讯。

根据《苹果日报》高层张剑虹和陈沛敏的证供，「一人一信救香港行动」是由黎智英所提出，而当时《香港国安法》即将在香港实施；张剑雄供称，黎智英曾经表示希望美国总统和副总统会因而向中国实施制裁。

法官亦提到，2020年6月，黎智英曾向法庭申请保释期间离港，但却隐瞒其赴美目的之一是与美国官员会面。黎智英向法庭提出申请前，亦在《纽约时报》撰文指现正是时候向中国实施制裁和惩罚，可能是美国制造「风暴」促致中国政权倒台的最佳时机。

