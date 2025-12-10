Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粤车南下｜市区入境昨起接受申请 运输署收内地部门逾百宗转交

社会
更新时间：14:56 2025-12-10 HKT
发布时间：14:56 2025-12-10 HKT

运输署表示，「粤车南下」（入境市区部分）昨日（9日）开始接受合资格的广东私家车申请，并于首日共接获内地部门转交超过100宗申请。广东省政府上月（23日）举行首轮抽签，共2,388人登记，超出1,700个预设的名额。1,700名中签者由昨日起陆续向广东省政府递交申请。

运输署指，内地部门完成初步审核后，会将资料转交予当局处理后续审批及牌证申请。申请人自行安排完成所有申请程序后（例如验车、核实「电子联络方式」及购买保险等并在申请平台提交有效文件），运输署会向成功获批的申请人发出电子许可证及批准信，其后申请人须透过网上成功预约过关时间才出行。由12月23日凌晨零时开始，已获批并成功预约出行的广东私家车可经港珠澳大桥入境香港。

运输署与内地部门正通力合作，加紧处理申请，同时提醒申请人按时进行申请步骤，以加快审批流程。

