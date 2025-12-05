宏福苑五级火｜学校取消圣诞联欢会改上课 灾民发文称不反对他人庆祝 惟一件事不可做

宏福苑夺命大火，造成159人死亡，社会各界弥漫一片愁云惨雾。教育局在11月28日向全港学校发出正式通告，要求本地课程的中小学及幼稚园在11月29日至12月1日的下午时段停止校内所有庆祝活动，惟部分学校因应现时的社会气氛，取消圣诞联欢会，甚至有学校改为正常上课日，不少学生对此大为失望，纷纷在社交平台留言，指「party同大火系两样嘢」，亦有网民认为「沉醉喺悲伤系冇意思」，亦有灾民留言称不介意别人庆祝圣诞，但不要做出不尊重的举动。

圣诞联欢会遭取消 网民呻「嘢食、装饰全部都订晒」

有学生在社交平台thread上发文，指就读的学校因应宏福苑大火，取消圣诞综艺表演将，而圣诞茶会则改为年终师生检讨分享。有学生回复指「party同大火系两样嘢嚟」，又指「嘢食、装饰全部都订晒」，直言对消息感到失望，但由于学校已作出决定，「上嚟净系抱怨下」。亦有学生留言指「最后一年中六圣诞联欢表演就咁就冇咗」，更有学生抱怨学校将当日改为上课日。

有网民留言，指有学校将圣诞活动的主题改为「感恩‧希望」，透过静态活动，培养孩子感恩之心，怀抱希望。亦有网民认为「要学习生死教育，可以有好多方法，唔系取消节庆活动」。

灾民支持适度庆祝 但拒被「角色扮演」

对于取消圣诞联欢会，有灾民发帖，指对于圣诞派对、圣诞舞会之类的活动，就算参加者玩得开心，只要不是不尊重灾民，例如「cosplay（角色扮演）灾民」，认为是可以接受。该灾民认为事情总要过去，只要「之后仍然会关心灾民的需要、心情、甚至公义，那就够了」；他又提到「这刻我未能开心，但我也想其他人幸福」，他亦给自己订下目标，「慢慢康复，慢慢继续生活，慢慢继续上班，预备之后的漫长跟进。」

灾民心声揭露真实创伤 失眠厌食叹「冇心情」

不过，亦有灾民有不同意见，指自己一直在宏福苑长大，幸好家人和家中的宠物猫平安，但妈妈正在医院就医，有小学同学离世。该灾民指「唔系情勒你，唔系要你陪我哋一齐伤痛」，但直言这一星期过得痛，「每晚瞓一阵就扎醒，冇试过一觉瞓天光」，同时「每日食得一餐，食第二餐会呕晒出嚟」，同时亦看著、听著大家生活愉快、好心情，感到羡慕，因自己流离失所，「今日唔知听日事」。楼主亦指，如果依然觉得派对可以照旧举行，楼主就表示「尊重你，而我亦冇心情再同你讲啲乜」。

巿民向死难者献花。资料图片

校长会预期各校低调处理庆典 取消表演转向静态学习日

新界校长会主席朱伟林预计各校将会调节活动氛围，尽量减低喜庆元素，改以低调模式进行，降低欢腾喜庆气氛。他提到，香港的办学团体背景多元，包括不同宗教背景，各学校会按自身背景考虑。他续指，过往庆典礼中常见的表演环节，如邀请嘉宾表演、魔术表演等安排，今年将会取消。或会调整成学习活动日，学生们「都会食下嘢」，但会低调并非圣诞联欢会的喜庆氛围。

学校借机推动感恩教育 引导学生珍惜现有幸福

朱伟林以其任职学校为例，表示学校将借此机会教导学生学懂感恩。他认为，是次事故让学生明白许多幸福都并非必然，学校将传递感恩讯息，让学生感谢现有的良好环境、生活，及家人安康等。他强调，学校活动将著重展现学生学习成果，而非营造欢乐气氛。

心理专家忧影响学生心情 倡活动转型加入「仪式感」环节

香港心理学会辅导心理学部主席谭嘉宜在电台节目表示，对于学生而言，特别是面临毕业的小六或中六学生，圣诞联欢会是他们在校园生活中的一个重要及期待已久的集体回忆。若校方取消活动，可能会令学生感到失望、失落。

谭嘉宜建议，校方可与学生及家长共同商讨，将活动转型，在聚会中加入不同的「仪式感」环节，举例指可以安排学生围坐成大圈，互相分享近期的感受和经历。此外，老师可引导学生制作心意卡或折纸鹤，写下祝福或悼念的语句，送给受影响的家庭，将个人的情绪转化为对社区的关怀和支持。

